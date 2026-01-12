Alianza Lima confirma el estado de Luis Ramos y define su situación previo al duelo ante Unión por la Serie Río de la Plata

Luis Ramos fue una de las bajas más llamativas de Alianza Lima en el partido frente a Independiente de Avellaneda. El delantero, incorporado al cuadro ‘íntimo’ para la temporada 2026, no fue tenido en cuenta para este primer amistoso, lo que generó sorpresa. Incluso, siguió el encuentro desde la cabina junto a Luis Advíncula.

¿Luis Ramos tendrá minutos ante Atlético Unión?

Como se, Luis Ramos arrastraba algunas molestias que le impidieron ser convocado. No obstante, todo indica que el inconveniente ya quedó atrás, ya que el nuevo ‘9’ de Alianza Lima entrenó con normalidad bajo la supervisión de Pablo Guede.

Si no surge ningún contratiempo, Ramos podría ser tenido en cuenta para el próximo amistoso. La incógnita pasa por su ubicación en el campo, considerando que el estratega argentino viene entrenando con dos delanteros.

Recordemos que, el siguiente reto del conjunto ‘victoriano’ será ante Atlético Unión de Santa Fe, un encuentro que podría marcar el estreno del atacante nacional con la camiseta blanquiazul.

Los números de Luis Ramos en 2025

Luis Ramos vistió la camiseta de América de Cali la temporada pasada, donde tuvo una participación constante en el equipo. El delantero disputó un total de 35 partidos oficiales, en los que convirtió 9 goles y brindó 2 asistencias, números que reflejan su aporte ofensivo a lo largo del año.

