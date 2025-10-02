Es tendencia:
Selección Peruana

Luis Ramos desata la locura con un golazo en América de Cali y exige ser titular en la nueva Selección Peruana

Luis Ramos, uno de los delanteros convocados a la nueva Selección Peruana, marcó golazo con América de Cali.

Por Aldo Cadillo

Luis Ramos marcó golazo con América de Cali.
El delantero Luis Ramos tuvo una alegría más en el fútbol extranjero. Anotando un golazo durante el partido entre América de Cali vs. Junior de Barranquilla por la Copa Colombia, el delantero festejó con su tanto también su convocatoria a la Selección Peruana.

Sucediendo todo en el partido entre América de Cali vs. Junior de Barranquilla por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, el delantero peruano Luis Ramos anotó el gol del triunfo a los 53 minutos.

Convirtiendo luego de recibir el balón cerca del círculo central del campo, el delantero Luis Ramos trasladó la pelota, se perfiló y desde fuera del área sacó un potente remate que venció al portero Jefersson Martínez.

Con este tanto Luis Ramos llega con fuerza a la Selección Peruana y se perfila como el delantero titular sobre Alex Valera y Juan Pablo Goicochea. De todos modos, será el técnico interino Manuel Barreto el que elija al atacante de Perú vs. Chile.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

La nueva Selección Peruana tendrá un partido amistoso ante Chile por la Fecha FIFA de octubre. Bajo esta idea, el técnico interino Manuel Barreto decidió convocar a 25 jugadores para el cotejo.

Ahora, también se confirmó que Perú jugará de visitante ante Chile y el partido se desarrollará el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida desde las 6:00 PM (hora peruana).

Lista de convocados de la nueva Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué delanteros convocó Perú?

El técnico Manuel Barreto en total convocó a 25 jugadores para la Selección Peruana. De ellos, 8 fueron clasificados como delanteros, pero solo 3 son centrodelanteros: Alex Valera, Luis Ramos y Juan Pablo Goicochea.

¿Se complicó su regreso a Alianza Lima? ‘Rocky’ Balboa escupió al ‘Huevo’ Acuña en el Racing vs. River

¿Se complicó su regreso a Alianza Lima? ‘Rocky’ Balboa escupió al ‘Huevo’ Acuña en el Racing vs. River

¿Cuánto gana Luis Ramos?

Luis Ramos gana 30 mil dólares mensuales en América de Cali, según información oficial de Salary Sport. Con esta información, se entiende que por temporada se lleva 360 mil dólares.

