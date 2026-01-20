Es tendencia:
Alianza Lima definió quién será su séptimo refuerzo extranjero para esta temporada 2026

Después de varios días donde tienen claro como se moverán los refuerzos. Alianza Lima tomó esta decisión, sobre el último fichaje extranjero.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima elige al séptimo refuerzo extranjero para esta temporada.
© XAlianza Lima elige al séptimo refuerzo extranjero para esta temporada.

Alianza Lima ha tomado una decisión estratégica clave tras su reciente participación en la Serie Río de La Plata. El comando técnico liderado por Pablo Guede y la dirección deportiva acordaron la llegada de un último refuerzo para cerrar el plantel, según la información del programa Fútbol Champán.

Alianza Lima confirma a su último refuerzo

El club blanquiazul enfocará sus esfuerzos en fortalecer el mediocampo, una zona que el técnico considera vital para el equilibrio del equipo. El objetivo es incorporar un volante central con perfil de “ancla” para dar solidez defensiva y salida limpia.

La directiva íntima ha confirmado que este nuevo elemento será extranjero, lo que completará el límite permitido para la Liga 1 2026. Con este movimiento, Alianza Lima alcanzará los siete cupos de foráneos en su plantilla oficial de esta temporada.

El club se encuentra actualmente a la espera de la oficialización del reglamento por parte de la FPF. Aunque el acuerdo interno está cerrado, la firma se concretará una vez recibida la documentación que ratifique la ampliación del cupo de extranjeros.

Imagen
Alianza Lima en su último entrenamiento a nivel extranjero. (Foto: X).

Esta urgencia de reforzar el pivote defensivo surgió tras el análisis de los últimos amistosos ante Independiente y Colo Colo. Guede busca un jugador con jerarquía internacional que pueda liderar la recuperación del balón y potenciar el rendimiento de sus compañeros.

La hinchada espera que este nuevo fichaje sea anunciado antes de la “Noche Blanquiazul”, donde el equipo enfrentará al Inter Miami. La llegada del volante cerraría el mercado de pases para el cuadro de La Victoria en este inicio de año.

¿Cuáles son los extranjeros en Alianza Lima?

El equipo incluye a los jugadores extranjeros Guillermo Viscarra (Bolivia), Mateo Antoni (Uruguay), Fernando Gaibor (Ecuador), Eryc Castillo (Ecuador), Federico Girotti (Argentina) y Alan Cantero (Argentina). Además, el plantel cuenta con Jairo Vélez y Gaspar Gentile, quienes no ocupan cupo de extranjero.

¿Quiénes podrían ser el fichaje final?

El principal candidato para Matute es el uruguayo Agustín Álvarez Wallace (Montevideo City Torque, ex Unión La Calera). La directiva blanquiazul ya habría formalizado una oferta por el pivote de 24 años. La dirección deportiva también evalúa otros perfiles extranjeros que cumplan con la intensidad y el despliegue físico del sistema de Pablo Guede.

Imagen
Alianza Lima viene de ganarle a Colo Colo. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima buscará un último refuerzo extranjero para cerrar su plantel 2026.
  • Pablo Guede solicitó un volante central para completar el cupo de siete foráneos.
  • El uruguayo Agustín Álvarez Wallace es el principal candidato para llegar a Matute.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
