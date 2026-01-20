Alianza Lima deja un terremoto tras su victoria frente a Colo Colo: “Me quitan años de vida”

Alianza Lima dio el golpe en la Serie Río de La Plata al vencer 3-2 a Colo Colo y el resultado no solo sorprendió por el marcador, sino por cómo el equipo peruano expuso las falencias estructurales del cuadro chileno. El triunfo blanquiazul tuvo impacto inmediato en ambos lados de la cordillera y dejó sensaciones muy distintas en cada hinchada.

Publicidad

Publicidad

Desde el desarrollo del partido, Alianza mostró orden, eficacia y personalidad, mientras Colo Colo evidenció problemas serios en defensa, desajustes tácticos y una alarmante falta de reacción en momentos claves. El equipo dirigido por Fernando Ortiz nunca logró imponer condiciones y quedó vulnerable ante un rival que supo golpear cuando tuvo espacios.

Las decisiones del técnico chileno fueron uno de los principales focos de crítica. Arturo Vidal jugando como líbero y la insistencia con Esteban Pavez como titular encendieron la furia de los hinchas albos, que consideran esas elecciones como un error grave en la estructura del equipo.

Las redes sociales estallaron tras la derrota. “Si Fernando Ortiz va a insistir con Arturo Vidal de líbero y Esteban Pavez de titular, se va a echar solito”, escribió un hincha. Otros fueron aún más duros: “Con este equipo de Colo Colo este año peleamos el descenso”, reflejando el nivel de preocupación que se vive en Macul.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima ganó 3-2 a Colo Colo por la Serie Río de La Plata. (Foto: Colo Colo)

Las reacciones del triunfo de Alianza Lima sobre Colo Colo

El golpe anímico de la caída de Colo Colo sobre Alianza Lima fue tan fuerte que incluso aparecieron comentarios despectivos hacia el rival. “¿Cómo puedes perder contra un equipo peruano, peor un equipo de viejos?”, reclamó otro aficionado, mientras que un mensaje se volvió viral por resumir el sentir general: “Me quitan años de vida”.

ver también Alianza Lima llegó a un acuerdo sobre el fichaje de Bryan Reyna y causó una gran sorpresa en Perú

Para Alianza Lima, en cambio, el triunfo representa un envión anímico clave en plena pretemporada y una señal clara de que el proyecto de Pablo Guede empieza a tomar forma. Para Colo Colo, la derrota dejó más preguntas que respuestas y encendió una alarma temprana: si no hay correcciones profundas, el 2026 puede convertirse en una temporada muy complicada.

Publicidad

Publicidad

Las reacciones de los hinchas de Colo Colo tras derrota ante Alianza Lima. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal tiene 38 años, es chileno y juega en Colo Colo. Además, actualmente vale 175 mil euros y tiene contrato hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

¿Contra quién debuta Alianza Lima en la temporada 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima debuta en la temporada 2026 de la Liga 1 ante Sport Huancayo en condición de visita. El partido se dará el viernes 30 de enero desde las 12:00 PM en el estadio IPD de Huancayo.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima venció 3-2 a Colo Colo por la Serie Río de La Plata.

Fernando Ortiz alineó a Arturo Vidal como líbero y a Esteban Pavez de titular.

Pablo Guede lidera el proyecto blanquiazul que triunfó en esta pretemporada 2026.

Publicidad