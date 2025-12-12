Canal TV confirmado para ver el Alianza Lima vs. Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El próximo sábado 24 de enero, el Estadio Nacional de Lima será escenario de un evento deportivo de gran relevancia. Alianza Lima enfrentará a Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi, en lo que será un atractivo amistoso internacional.

En esta oportunidad, el cuadro ‘íntimo’ aprovechará para presentar a su renovado plantel durante la Noche Blanquiazul 2026. Conoce en qué canal podrás disfrutarla.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul 2026?

Inter Miami llegará a tierras peruanas con su plantilla estelar, destacando la presencia de Lionel Messi como principal figura, acompañado de jugadores de renombre como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, entre otros.

Bajo ese contexto, se confirmó que Latina Televisión (canal 2) será la casa televisora encargada de transmitir este esperado encuentro desde el coloso José Díaz.

Una excelente noticia para los hinchas del cuadro ‘victoriano’ es que podrán disfrutar del encuentro de su equipo favorito en señal abierta, a través de los canales 2.1 HD y 2.2 sin HD.

¿Cuándo se llevará a cabo la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de enero en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima. Según dio a conocer el periodista Eduardo Combe, los directivos de Alianza Lima decidieron que el encuentro se lleve a cabo en dicho recinto deportivo, priorizando la capacidad del estadio y los ingresos por taquilla.

“Si Alianza hubiera querido cambiarlo a Matute, iba a tener que hacer un trámite nuevo y ahí Alianza iba a tener que cambiar la fecha. Por un tema de permisos, de aforo y demás, Alianza Lima vs Inter de Miami el 24 de enero en el Estadio Nacional“, explicó el mencionado comunicador.

DATOS CLAVES

Alianza Lima presentará su plantel 2026 en la Noche Blanquiazul enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi.

La Noche Blanquiazul 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de enero en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima.

