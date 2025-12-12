Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Canal TV confirmado para ver el Alianza Lima vs. Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El cuadro 'íntimo' se medirá ante las 'Garzas' en lo que será su noche de presentación. Conoce todos los detalles del evento.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima se enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026.

El próximo sábado 24 de enero, el Estadio Nacional de Lima será escenario de un evento deportivo de gran relevancia. Alianza Lima enfrentará a Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi, en lo que será un atractivo amistoso internacional.

Publicidad

En esta oportunidad, el cuadro ‘íntimo’ aprovechará para presentar a su renovado plantel durante la Noche Blanquiazul 2026. Conoce en qué canal podrás disfrutarla.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul 2026?

Inter Miami llegará a tierras peruanas con su plantilla estelar, destacando la presencia de Lionel Messi como principal figura, acompañado de jugadores de renombre como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, entre otros.

Bajo ese contexto, se confirmó que Latina Televisión (canal 2) será la casa televisora encargada de transmitir este esperado encuentro desde el coloso José Díaz.

Publicidad

Una excelente noticia para los hinchas del cuadro ‘victoriano’ es que podrán disfrutar del encuentro de su equipo favorito en señal abierta, a través de los canales 2.1 HD y 2.2 sin HD.

Tweet placeholder
La drástica decisión que tomaría Alianza Lima para partido ante Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

ver también

La drástica decisión que tomaría Alianza Lima para partido ante Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

¿Cuándo se llevará a cabo la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de enero en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima. Según dio a conocer el periodista Eduardo Combe, los directivos de Alianza Lima decidieron que el encuentro se lleve a cabo en dicho recinto deportivo, priorizando la capacidad del estadio y los ingresos por taquilla.

Publicidad

“Si Alianza hubiera querido cambiarlo a Matute, iba a tener que hacer un trámite nuevo y ahí Alianza iba a tener que cambiar la fecha. Por un tema de permisos, de aforo y demás, Alianza Lima vs Inter de Miami el 24 de enero en el Estadio Nacional“, explicó el mencionado comunicador.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima presentará su plantel 2026 en la Noche Blanquiazul enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi.
  • La Noche Blanquiazul 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de enero en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima.
Publicidad
  • El evento y el amistoso internacional serán transmitidos en señal abierta por Latina Televisión (canal 2).
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
No pudo ser para Kenji Cabrera: Inter Miami de Messi le ganó a los Whitecaps y se consagró en la MLS
Futbol Internacional

No pudo ser para Kenji Cabrera: Inter Miami de Messi le ganó a los Whitecaps y se consagró en la MLS

¿Habrá Messi vs. Cristiano Ronaldo? Se supo cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal
Mundial 2026

¿Habrá Messi vs. Cristiano Ronaldo? Se supo cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal

Messi y CR7 superados en inesperado ranking previo al Mundial 2026 por Mbappé, Haaland y Yamal
Mundial 2026

Messi y CR7 superados en inesperado ranking previo al Mundial 2026 por Mbappé, Haaland y Yamal

Luis Ramos aclaró rumores sobre su fichaje por Alianza Lima: "Es un club muy grande"
Alianza Lima

Luis Ramos aclaró rumores sobre su fichaje por Alianza Lima: "Es un club muy grande"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo