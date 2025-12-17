Botafogo es uno de los clubes brasileños que estará en las fases previas de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, a pocas horas del sorteo de dichas rondas, se quedó sin director técnico. Davide Ancelotti dejó su cargo, según anunció la institución de Río de Janeiro en un comunicado oficial.

Davide Ancelotti logró el objetivo de meter a Botafogo en la Copa Libertadores 2026, más allá de hacerlo para la fase 2 del certamen. De esta forma, podría ser un rival directo de Sporting Cristal o de Alianza Lima, si éste logra superar la fase 1.

Los equipos del bombo 1 de Libertadores (Conmebol).

Los equipos del bombo 2 para el sorteo (Conmebol).

Precisamente, la definición de sus rivales en las fases previas de la Copa Libertadores 2026 se sabrán este jueves 18 de diciembre a partir de las 12:00 horas local (10:00 horas Lima). Es que se llevará a cabo el sorteo de dichas rondas en la sede de Conmebol, en Luque, Paraguay.

¿Por qué Davide Ancelotti decidió irse de Botafogo?

Botafogo cumplió con una buena campaña en el Brasileirao, al lograr el sexto lugar de la tabla de posiciones. Por lo cual, todo hacía pensar que su continuidad con el ‘Fogão’ estaba garantizada para 2026. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas por fuertes diferencias con los directivos.

Según informaron O Globo y Globo Esporte, debido a las constantes lesiones durante la temporada, la alta cúpula del club, el cual tiene como dueño al polémico John Textor, quería despedir al preparador físico de Davide Ancelotti, Luca Guerra.

Botafogo anunció la salida de Davide Ancelotti (X @Botafogo).

El entrenador italiano, hijo del mítico Carlo Ancelotti, actual director técnico de la Selección de Brasil, no estuvo para nada de acuerdo con la decisión. Por eso, ante esta diferencia, decidió terminar su vínculo con Botafogo de manera inmediata.

Ahora, la institución de Río de Janeiro deberá buscar rápido a un entrenador para un 2026 que lo tendrá con acción en el estadual y con la Copa Libertadores durante los primeros meses. Ancelotti dejó la institución tras 33 partidos donde logró 15 triunfos, 10 empates y 8 derrotas. Su último partido fue con victoria 4-2 ante Fortaleza.

Botafogo, a la espera de sus rivales en Copa Libertadores

Conmebol realizará este jueves 18 de diciembre en su sede de Luque el primer sorteo de la Copa Libertadores 2026. Dicho evento permitirá conocer los cruces de la fase 1 y cómo quedará el camino para la disputa de las fases 2 y 3.

Botafogo está en la fase 2 y puede enfrentarse a diferentes rivales de Perú. Alianza Lima debe afrontar la fase 1, tal como hizo en 2025, y de ganar, podría enfrentar al club brasileño, aunque todo dependerá del sorteo. También podría ser rival de Sporting Cristal, club que está también en fase 2.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver en vivo por el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.

