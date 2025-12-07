Hinchas de Alianza Lima se enfrentan a la policía en Matute tras protesta contra la dirigencia: “Mercenarios”

Alianza Lima atraviesa un momento bastante complicado, en el que la discusión gira más en torno a la permanencia de varios jugadores que a las metas deportivas del club.

Las decisiones de la dirigencia han generado malestar entre los hinchas, quienes en el reciente duelo en Matute frente a Sporting Cristal no dudaron en expresar públicamente su descontento con un mensaje directo dirigido a las autoridades ‘blanquiazules’.

Sin embargo, agentes policiales que se encontraban presentes en el coloso de La Victoria intervinieron para dispersarlos y el incidente quedó registrado en redes sociales.

El mensaje de los hinchas a la dirigencia de Alianza Lima

La hinchada de Alianza Lima ha mostrado inquietud por el futuro de la institución, especialmente por las decisiones recientes de la dirigencia respecto a las renovaciones y a la ausencia de incorporaciones pensando en la temporada 2026.

Por esta razón, los propios hinchas decidieron manifestarse mediante banderolas exhibidas durante el último partido de la Liga 1, aunque la policía intervino para retirarlos. La escena fue grabada por asistentes ubicados en otra zona del Estadio Alejandro Villanueva.

“Dirigentes mercenarios. ¡Lárguense traidores HDPS!“, fue la frase que se pudo leer en la tribuna Sur mientras se disputaba el encuentro entre ‘íntimos’ y ‘celestes’.

Banderola en Matute (Twitter/Kamifloresguer1)

Néstor Gorosito no va más en Alianza Lima

Néstor Gorosito no logró asegurar la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, y ese habría sido el factor determinante para que su ciclo al mando de Alianza Lima llegara a su fin.

El conjunto dirigido por ‘Pipo’ cayó en la tanda de penales frente a Sporting Cristal luego de haber estado 3-1 arriba, y tras el encuentro se dio a conocer que el DT argentino canceló la conferencia de prensa. Ningún integrante del plantel ‘blanquiazul’ brindó declaraciones a los medios.

