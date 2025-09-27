Guerrero explosivo: La respuesta más feroz que deja a Gorosito sin palabras antes del Alianza vs. Cienciano

Paolo Guerrero habló previo al viaje de Lima hacia Cusco. Teniendo que abordar un vuelo para afrontar el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano, el ‘Depredador’ mandó un fuerte mensaje que seguramente dejó sin palabras a Néstor Gorosito.

Y es que todo se resume a la eliminación de Alianza de la Sudamericana. Cayendo ante Universidad de Chile, Paolo Guerrero fue claro con su mensaje y dejó en evidencia que el grupo íntimo está más fuerte que nunca: “El grupo está unido luego de la eliminación”.

De igual modo, Guerrero también precisó que el objetivo principal de Alianza es ahora mismo ir por el triunfo en todos los partidos que restan del Torneo Clausura: “Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos ocho finales y Dios quiera que las podamos ganar”.

Publicidad

Publicidad

Cerrando con el tema de la titularidad, Paolo Guerrero dijo que estaba bien y le mandó un fuerte mensaje a Néstor Gorosito: “Bien, bien, bien. En lo físico estoy bien. Me siento mejor y vamos a continuar trabajando. El hincha quiere ver a Alianza Lima y ante Cienciano tenemos un partido complicado, así que a ganar”.

Lista de convocados de Alianza Lima vs. Cienciano. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Con este dato, y haciendo un cálculo por toda una temporada, el delantero se llevaría 600 mil dólares por año.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Si bien la idea era que siga hasta diciembre y luego se retire, tal parece que el delantero de 41 años quiere seguir una temporada más.

Tweet placeholder

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano en Cusco?

Alianza Lima juega ante Cienciano desde las 6:00 PM de este domingo 29 de septiembre. Enfrentándose en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el partido es válido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

Publicidad

Publicidad

ver también Mr. Peet reveló el problema que tiene Néstor Gorosito con Kevin Quevedo: “Son actitudes reincidentes”

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano en Cusco?

El partido entre Alianza Lima vs. Cienciano se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX. Además, si se quiere ver vía internet por streaming y online desde el celular, se podrá hacer a través de L1 MAX. Otra opción es seguirlo gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.