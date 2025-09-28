¿A qué hora juega Cienciano vs. Alianza Lima en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima medirá fuerzas ante Cienciano por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho encuentro se llevará a cabo hoy, domingo 28 de septiembre, en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

El cuadro ‘íntimo’ llega a este partido tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Esto dejó un sabor amargo en el equipo de Néstor Gorosito, quien ahora apunta a levantar cabeza en el torneo local. El técnico argentino sabe que sumar tres puntos ante el ‘Papá’ no solo es vital para mejorar su posición en la tabla, sino también para recuperar la confianza del grupo.

En cuanto a Cienciano, no ha tenido el desempeño esperado en lo que va del Clausura. Los resultados recientes reflejan esa irregularidad, siendo uno de los más significativos la abultada derrota por 2-5 frente a Sport Huancayo en la jornada anterior.

A qué hora juega Cienciano vs. Alianza Lima

El duelo entre ‘blanquiazules’ e ‘imperiales’, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 19:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 20:00 horas.

Dónde ver Cienciano vs. Alianza Lima

Uno de los encuentros más importantes de la fecha será transmitido a través de las pantallas de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante compromiso, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

