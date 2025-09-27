Siguen los análisis y los comentarios sobre la eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En base a esto, el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, sorprendió al revelar una información sobre una de las figuras del conjunto chileno.

Mientras en Alianza Lima ya definen el futuro de algunos futbolistas como, por ejemplo, el caso de Eryc Castillo quien renovó por tres temporadas, en Universidad de Chile se puede venir una importante baja. Es que, según Mr. Peet, Lucas Assadi sería transferido.

Lucas Assadi fue el autor del 1-0 de la U. de Chile en el partido de vuelta con triunfo definitivo por 2-1. Es una de las grandes joyas del fútbol chileno y su futuro estaría en el ‘Viejo Continente’. A pesar de la sensible baja, le dejaría a los ‘Bulla’ una importante cifra por su venta.

Publicidad

Publicidad

Mr. Peet aseguró que Lucas Assadi se iría a España

Peter Arévalo estuvo en Chile para el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima. Durante ese viaje, recogió información en donde aseguran que Lucas Assadi estaría en negociaciones con un equipo importante de España, aunque descartó que sea alguno de los tres grandes.

Lucas Assadi ya tiene experiencia en la Selección Chilena (Getty Images).

“Dicen en Chile que (Assadi) podría irse al fútbol español. En Chile hablan de que este chico de 21 años se va a ir al fútbol español. ¡21 años tiene Assadi! No estamos hablando de Real Madrid ni Atlético (de Madrid) ni Barcelona, pero iría a uno de los equipos protagonistas, si es que prosperan las negociaciones“, comentó en Madrugol, el programa que hace en su canal de YouTube.

Publicidad

Publicidad

Mr. Peet también aseguró que a la U. de Chile le ingresaría un dinero importante por la venta de esta joya de 21 años, verdugo de Alianza Lima. Ahora bien, esto también le despertó una opinión y una postura sobre por qué el futbolista chileno sí está bien considerado en Europa y no el de Perú.

ver también La decisión de Néstor Gorosito que Mr. Peet cuestionó por la eliminación de Alianza Lima: “No es lo mismo”

La diferencia en el mercado entre Chile y Perú

El caso de Lucas Assadi derivó en una reflexión de Mr. Peet, en base a la valoración que tienen en Europa del futbolista chileno a diferencia del peruano. En dicho continente, hay jugadores de Chile que han dejado un legado importante y han prosperado en el tiempo, algo que no pasa con Perú en el último tiempo.

“Miran más el mercado chileno por la continuidad que tiene el jugador chileno en las ligas más importantes del mundo. Son varios los que se mantienen por muchos años jugando en las grandes ligas“, empezó diciendo.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal no está en un buen presente, pero dejó un gran legado en Europa (Getty Images).

“Hoy todos critican a Arturo Vidal, pero su recorrido en el fútbol europeo es brillante. Su carrera es brillante y eso ha hecho que haya un legado a la hora de contratar a un jugador chileno”, añadió.

Y cerró poniendo otros casos de jugadores exitosos de Chile. “Por ejemplo, la carrera de Alexis Sánchez también ha sido tremenda; lo que hace o lo que hizo Pulgar igual. Claudio Bravo en España. Eso te da un valor de mercado. Todos saben la joya que es Arturo Vidal, pero el resto son tipos muy profesionales”, cerró.

Publicidad