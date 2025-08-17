Alianza Lima pagó $700 por Juan Pablo Freytes y lo que cuesta ahora como figura de Fluminense

Alianza Lima atraviesa un buen momento a nivel local e internacional. Debido al buen rendimiento individual y colectivo es que vemos un plantel con importantes desempeños en este tramo de la temporada 2025. Ahora, tampoco podemos perder de vista a aquellos nombres que de alguna manera dejaron huella en el club y en los hinchas victorianos, tal y como es el caso de Juan Pablo Freytes.

Juan Pablo Freytes llegó a Alianza Lima de cara a la temporada 2024 y tan solo le bastaron algunos meses para demostrar toda su calidad y jerarquía. A fines de dicho año fue comprado por el poderoso Fluminense de Brasil, club en donde ahora es titular indiscutible y una de las grandes figuras del equipo dirigido por Renato Portaluppi que supo competir muy bien en el Mundial de Clubes 2025.

Fuente: Getty Images.

En su momento, para el fútbol peruano y también para Alianza Lima, era una especie de apuesta. Por ello es que la directiva íntima consiguió el préstamo desde Newell’s Old Boys y a mitad de la temporada 2024 decidieron comprar el pase del defensor argentino a cambio de 700 mil dólares, monto que en su momento promediaba los 2 millones 644 mil 250 soles.

¿Cuánto vale actualmente Juan Pablo Freytes en Fluminense?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Juan Pablo Freytes tiene una cotización internacional de 2 millones de euros, lo que en soles daría un aproximado cercano a los 8 millones. Desde que llegó a Fluminense a inicios de este año 2025, el defensor argentino ha crecido exponencialmente en el aspecto económico y es gracias al buen nivel mostrado en estos últimos meses.

Fuente: Transfermarkt

Vistiendo la camiseta del popular ‘Flu’, Juan Pablo Freytes viene disputando un total de 38 partidos en lo que va de la presente temporada. Contando Brasileirao, Copa Sudamericana, Copa Brasil, Campeonato Carioca y Mundial de Clubes, el zurdo de 25 años tiene un gol anotado y lo hizo en el torneo realizado en los Estados Unidos en el duelo frente a Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

Así le fue a Juan Pablo Freytes en su paso por Alianza Lima

Durante su estadía en Alianza Lima en la temporada 2024, Juan Pablo Freytes completó un total de 40 partidos y sumó 3,555 minutos de competencia oficial. Anotó 4 goles y dio 4 asistencias jugando Liga 1 y Copa Libertadores, con lo cual dejó una huella muy importante en las instalaciones de Matute gracias a sus buenos rendimientos y al progreso que evidenció en su juego, a pesar de que en lo colectivo no pudieron conseguir el título nacional.

Fuente: Alianza Lima.

