Es un hecho que Erick Noriega no sigue más en Alianza Lima. El joven jugador de 23 años pasará a las filas de Gremio en el corto plazo. En una emocionante despedida en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ el mediocampista vivió sus últimas horas con el equipo de sus amores. No obstante, en una entrevista dio a conocer mucho más de su salida y sobre todo hizo una promesa para los hinchas.

Ante ADT sería el último partido de Erick con la camiseta de Alianza Lima en Matute. No obstante, todavía no se sabe muy bien cuando dará por terminado su vínculo con los ‘blanquiazules’. Se conoce que el club está haciendo lo posible para que sea después del ‘Clásico’ ante Universitario de Deportes, pero no aun está por definirse. El mismo futbolista en conversación con Fútbol en América explicó que la decisión final se tomará “la próxima semana”.

De igual forma el nacido en Nagoya, Japón dio una explicación sobre su salida, mencionando: “Ahora tengo que seguir el camino que todo futbolista sueña de salir al extranjero“, fue lo que expresó. Dejando en claro que es algo que le toca vivir y que no pude dejar de aprovechar: “Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida, así que se tiene que dar“.

Por último, a los hinchas de Alianza Lima le hizo una promesa de volver en algún momento al club. Incluso no descarta la oportunidad de llegar a jubilarse en el cuadro ‘blanquiazul: “Seguro más adelante voy a volver a Alianza Lima y si me puedo retirar en el club sería lindo“, fue el mensaje que dejó Erick Noriega en forma de promesa a cumplir.

Figura del Barcelona jugará junto a Erick Noriega

Por otro lado se conoció que Gremio está buscando armar un equipo potente, por eso incluso tienen todo listo para poder fichar a exfigura del FC Barcelona. Se trata del mediocampista Arthur Melo, quien sería la pareja de Erick Noriega en el mediocampo del cuadro brasileño.

Una oportunidad única para que así pueda compartir con una figura a nivel mundial, que le proporcionará más tranquilidad en una de las ligas más importantes del planeta. En donde se espera que pueda llegar a ganarse un puesto en el once titular.

¿Cuánto deja Erick Noriega a Alianza Lima con su venta?

Según lo que se ha podido conocer mediante varias fuentes, lo que estaría ganando Alianza Lima por este fichaje son alrededor de 2 millones de dólares, aparte de mantener el 20% de la ficha del futbolista. Esto último le permite ganar un dinero extra en caso Gremio logre vender al jugador a otro club.

Despedida de Erick Noriega en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Por otro lado, mediante Transfermarkt se puede conocer que el valor de Erick Noriega hoy en día es de 1,4 millones de euros, siendo esta la cifra más alta a la que ha llegado como futbolista profesional. Se espera que llegando a Brasil pueda aumentar fácilmente esta cifra y pasar incluso los 2 millones de dólares.

