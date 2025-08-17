Mientras Universitario se queja del árbitro, la ‘chiquita’ que les dejó Leao Butrón tras igualar ante Sport Huancayo

Universitario de Deportes empató 1-1 en su visita a Sport Huancayo el día de hoy. El objetivo de los merengues era el triunfo y estuvieron muy cerca de conseguirlo, pero una jugada en particular sigue dejando muchas discusiones respecto a las decisiones de los árbitros y del VAR. Frente a esta postura es que apareció Leao Butrón para darle un poco más de condimento a este escenario.

Si bien es cierto que Leao Butrón está retirado del fútbol profesional y se dedica a otros rubros, no perdamos de vista que sigue siendo un verdadero histórico de Alianza Lima y también funge de comentarista deportivo. Esta tarde no fue la excepción y, además de los reclamos arbitrales por parte de Universitario de Deportes, el exarquero dejó una frase muy picante para su eterno rival.

“¿No que no celebraban empates? Dios mío… ¡Chiquito, chiquito!”; fue la llamativa publicación que compartió Leao Butrón a través de su cuenta oficial de ‘X’ en una clara señal de que el 1-1 en la ciudad de Huancayo habría sido festejado por Universitario de Deportes cuando presuntamente en el pasado mencionaron desde la interna que no hacían una cosa como tal.

Así los fueron los reclamos de Universitario tras el duelo ante Sport Huancayo

En principio, fue Jorge Fossati quien fue muy claro en su posición luego de que los árbitros y el VAR anularon el gol de Álex Valera en lo que pudo ser el 0-2 de Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo. “Cuando veo las fotos de las líneas trazadas, digo acá hay algo mal, acá hay algo que está rarísimo. La línea azul pasa por el medio del cuerpo de Carabalí y aparte la línea del área está inclinada”; enfatizó en conferencia de prensa.

Álvaro Barco, Director Deportivo de la ‘U’, también salió al frente y dejó un mensaje mucho más potente en Huancayo. “Indignación total, hay algo raro lo que está pasando. Hay una consigna para bajar a Universitario de Deportes, pero que lo hagan en la cancha, no en lo que hemos visto ahora. La consigna parece que era que no ganemos los tres puntos, pero no nos van a sacar de adelante, vamos a ganar el Torneo Clausura“.

Finalmente, Martín Pérez Guedes hizo una singular comparación en la manera en cómo se utilizan las cámaras del VAR en el fútbol peruano. “Estamos un poco molestos. Yo vivo en un pueblito donde tienen mejores cámaras que las del VAR para anular un gol por offside. La línea que vimos no está bien trazada y obviamente nos duele porque venimos hasta acá con la ilusión de ganar la Clausura, competir y tener un buen año. Estas cosas nos incomodan un poco”.

Resultados de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau 1-2 Comerciantes Unidos

Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso

Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad vs. Los Chankas (Reprogramado)

UTC 0-0 Juan Pablo II

Binacional 1-3 Sporting Cristal

Alianza Lima 3-1 ADT

Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo 1-1 Universitario de Deportes

Melgar 2-1 Ayacucho FC

Cusco FC 1-0 Alianza Atlético

Descansó

Cienciano

