Alianza Lima perdería a un futbolista para el Clausura: “Se han comunicado con el club”

Este jugador no seguiría en el club 'íntimo' para el Clausura. En Matute ya fueron notificados y su partida está cerca de concretarse.

Tras quedarse con el Torneo Apertura y dar un paso importante rumbo al título nacional, en Alianza Lima ya empiezan a enfocarse en lo que será la segunda parte de la temporada.

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El club ‘íntimo’ no solo evalúa posibles incorporaciones para fortalecer el plantel, sino que también contempla movimientos de salida, ya sea por interés de otros equipos o por futbolistas que buscan más minutos pensando en el Clausura.

Alianza Lima perdería a jugador para el Clausura

Según lo informado por el periodista José Varela, un jugador que no ha tenido continuidad en lo que va de la temporada estaría evaluando cambiar de rumbo para la recta final del año. Ante la falta de minutos, el futbolista ya analiza alternativas pensando en tener mayor protagonismo. ¿De quién se trata?

“Alta posibilidad de que pueda salir en el Torneo Clausura. Es un jugador que no ha tenido minutos en Alianza Lima y los busca en el Torneo Clausura. Si bien habíamos informado de manera preliminar que era un posibilidad, esto es alto probable. Desde el jugador se han comunicado con el club para que pueda salir. Me refiero a Josué Estrada“, reveló el mencionado comunicador en el programa de YouTube ‘Modo Fútbol’.

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Recordemos que, el lateral llegó a Matute para el Clausura 2025, sumando minutos en distintos encuentros tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana. Sin embargo, bajo la dirección de Pablo Guede perdió protagonismo y casi no ha sido utilizado. Además, en su posición compite con Luis Advíncula como titular y Marco Huamán como principal alternativa.

Los números de Josué Estrada en Alianza Lima

En su etapa con Alianza Lima, Josué Estrada disputó un total de 14 partidos, en los que logró aportar un gol y una asistencia. Sin embargo, su presente en la temporada actual ha sido bastante limitado, ya que apenas ha tenido participación en dos encuentros con la camiseta blanquiazul, lo que lo habría llevado a tomar esta decisión.

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DATOS CLAVES

Josué Estrada tiene altas probabilidades de dejar Alianza Lima para el Torneo Clausura.

El lateral derecho Josué Estrada acumuló apenas dos partidos jugados en la temporada actual.

El director técnico Pablo Guede relegó de la titularidad al futbolista en Alianza Lima.