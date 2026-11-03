Alianza Lima recuperó a seis futbolistas fundamentales para jugar hoy ante Cienciano por la Liga 1

Pablo Guede sonríe, Alianza Lima ante Cienciano en Matute, tendrá 6 altas. Recuperó jugadores fundamentales, para la noche de hoy por Liga 1.

Alianza Lima afronta un partido crucial este martes a las 8:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la Liga 1. El técnico Pablo Guede sonríe tras definir la lista de convocados con el retorno de piezas clave para buscar la victoria en Matute.

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La información fue revelada por el periodista Gerson Cuba y secundada por Ángel Reinosa para Gerson Cuba Channel y D’Pase. Con este reporte se confirmó que la nómina blanquiazul llega potenciada con la vuelta de seis jugadores para el esquema del DT argentino.

Alianza Lima enfrenta hoy ante Cienciano. (Foto: X).

Los seis retornos que potenciarán Alianza Lima

Entre los regresos más esperados destacan Jairo Vélez y Eryc Castillo, quienes quedaron disponibles tras superar las molestias sufridas ante Sporting Cristal. Su presencia garantiza desequilibrio y peso ofensivo en el ataque victoriano.

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A la lista de convocados se suman Esteban Pavez, Mateo Antoni, Jiussepi García y Nicolás Díaz. La incorporación de estos futbolistas le otorga al comando técnico variantes tácticas tanto para el XI titular como para el recambio en el banco.

Las ausencias en la nómina de Pablo Guede

En contraparte, el reporte señala las ausencias de Jesús Castillo y Gianfranco Chávez. En el caso del defensor Chávez, se optó por dejarlo al margen por una medida estrictamente preventiva.

Esta decisión busca cuidar al zaguero y evitar cualquier complicación física de cara a los próximos compromisos del torneo local. Sin embargo, el plantel cuenta con el rodaje suficiente para suplir su lugar en la zona posterior.

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La expectativa en Matute para el duelo de hoy

El conjunto blanquiazul saltará al gramado de La Victoria con la consigna de imponer condiciones frente a un exigente Cienciano. Las tribunas de Matute lucirán un gran marco para acompañar al equipo en esta nueva jornada futbolística.

La expectativa entre los hinchas es máxima, confiando en que el equipo sume tres puntos vitales en casa. Con la alineación casi definida, Alianza Lima saldrá a proponer desde el primer minuto.

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