Alianza Lima recuperó a seis futbolistas fundamentales para jugar hoy ante Cienciano por la Liga 1

Alianza Lima afronta un partido crucial este martes a las 8:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la Liga 1. El técnico Pablo Guede sonríe tras definir la lista de convocados con el retorno de piezas clave para buscar la victoria en Matute.
La información fue revelada por el periodista Gerson Cuba y secundada por Ángel Reinosa para Gerson Cuba Channel y D’Pase. Con este reporte se confirmó que la nómina blanquiazul llega potenciada con la vuelta de seis jugadores para el esquema del DT argentino.
Alianza Lima enfrenta hoy ante Cienciano. (Foto: X).
Los seis retornos que potenciarán Alianza Lima
Entre los regresos más esperados destacan Jairo Vélez y Eryc Castillo, quienes quedaron disponibles tras superar las molestias sufridas ante Sporting Cristal. Su presencia garantiza desequilibrio y peso ofensivo en el ataque victoriano.
A la lista de convocados se suman Esteban Pavez, Mateo Antoni, Jiussepi García y Nicolás Díaz. La incorporación de estos futbolistas le otorga al comando técnico variantes tácticas tanto para el XI titular como para el recambio en el banco.
Pablo Guede toma una decisión radical con Alianza Lima mientras espera si es sancionado por la Liga 1
Las ausencias en la nómina de Pablo Guede
En contraparte, el reporte señala las ausencias de Jesús Castillo y Gianfranco Chávez. En el caso del defensor Chávez, se optó por dejarlo al margen por una medida estrictamente preventiva.
Esta decisión busca cuidar al zaguero y evitar cualquier complicación física de cara a los próximos compromisos del torneo local. Sin embargo, el plantel cuenta con el rodaje suficiente para suplir su lugar en la zona posterior.
La expectativa en Matute para el duelo de hoy
El conjunto blanquiazul saltará al gramado de La Victoria con la consigna de imponer condiciones frente a un exigente Cienciano. Las tribunas de Matute lucirán un gran marco para acompañar al equipo en esta nueva jornada futbolística.
La expectativa entre los hinchas es máxima, confiando en que el equipo sume tres puntos vitales en casa. Con la alineación casi definida, Alianza Lima saldrá a proponer desde el primer minuto.
DATOS CLAVE
- Pablo Guede recupera a seis jugadores para el duelo de Alianza Lima ante Cienciano.
- Jairo Vélez y Eryc Castillo regresan a la nómina tras superar sus recientes molestias.
- Jesús Castillo y Gianfranco Chávez quedaron descartados de la lista de convocados por prevención.