Alianza Lima se anticipa a la temporada 2026. Con el Torneo Clausura 2025 aún en curso, la directiva de Alianza Lima ya está planificando la próxima temporada para asegurar refuerzos clave. El objetivo es construir una plantilla más competitiva, especialmente de cara a los torneos internacionales, evitando la incertidumbre de mercados de pases anteriores.

Dos refuerzos potentes para Alianza Lima

Primeros nombres en la mira: Según el periodista José Varela, los principales candidatos para 2026 son dos jugadores peruanos de la Liga 1: el defensa central Rafael Lutiger y el lateral derecho Carlos Cabello. Esto muestra la intención del club de fortalecer la columna vertebral del equipo con talento nacional y jóvenes promesas.

Alianza Lima sigue trabajando para la Liga 1. (Foto: X).

Rafael Lutiger: Solidez defensiva y proyección: La posible llegada de Rafael Lutiger, actualmente en Sporting Cristal, ofrecería solidez y variantes en la zaga central. Su fichaje se ve como una apuesta a largo plazo para renovar la línea defensiva, pensando en las exigencias físicas y de calendario de 2026.

Carlos Cabello: Versatilidad en la banda derecha: La incorporación de Carlos Cabello, de ADT de Tarma, aportaría polifuncionalidad y rendimiento inmediato en la banda derecha. Cabello ha demostrado una notable evolución, jugando con solvencia no solo como lateral, sino también en el frente de ataque, una versatilidad muy valorada por el cuerpo técnico.

Alianza Lima busca campeonar el 2026

Estrategia y cupos de extranjeros: La búsqueda de estos jugadores nacionales también está ligada a la gestión de los cupos de extranjeros y la situación contractual de la plantilla actual. Asegurar jugadores peruanos en posiciones cruciales le da margen a la directiva para utilizar sus cupos foráneos en la ofensiva, donde nombres como Luis Advíncula y Yordy Reyna siguen siendo opciones.

Alianza Lima demuestra ambición. Esta gestión temprana deja claro que la ambición de Alianza Lima para 2026 empieza desde la oficina, priorizando la incorporación de jugadores específicos como Lutiger y Cabello. Aunque aún no son oficiales, estos posibles refuerzos marcan una planificación seria y anticipada para construir una base sólida y funcional que compita por el título nacional y tenga una destacada participación en la Copa Libertadores.