Peligra el Torneo Clausura 2025: los culpables de la dura derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC

Sporting Cristal perdió una tremenda oportunidad de oro de escalar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras perder 3-2 ante Cusco FC. El equipo liderado técnicamente por Paulo Autuori empezó ganando el encuentro en la ciudad imperial, pero no fueron capaces de mantener la ventaja y ahora se regresan a Lima con las manos vacías, aunque con duras críticas encima sobre el rendimiento de algunos jugadores que serían los responsables.

Tweet placeholder

Si bien el fútbol es colectivo y en una derrota como la de hoy se vieron diversos errores en dicho aspecto, nombres como los de Rafael Lutiger y Miguel Araujo están siendo cuestionados por el mal desempeño que mostraron esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, sobre todo cuando era un encuentro clave para mantenerse en la parte más alta del campeonato luego de los resultados dados.

Publicidad

Publicidad

Fuente: ‘X’

En el caso de Rafael Lutiger, quedó mal parado en los 2 primeros goles de Cusco FC. Primero no supo referenciar a Facundo Callejo en área propia y el goleador imperial cabeceó a placer para concretar lo que fue el 1-1 parcial. Luego, tampoco estuvo atento en la línea del offside en la ventaja por 2-1 de los locales; mientras que Miguel Araujo disputó quizá su partido más bajo desde que llegó a Sporting Cristal hace algunas semanas ya que, además de hacerse expulsar al final del duelo, tuvo diversas desconcentraciones y errores.

Fuente: ‘X’

Publicidad

Publicidad

Fuente: ‘X’

¿Por qué Miguel Araujo se fue expulsado del duelo Cusco FC vs. Sporting Cristal?

Luego del 3-2 de Cusco FC convertido por Facundo Callejo a los 78 minutos del partido frente a Sporting Cristal, hubo una trifulca en el mediocampo en donde participó activamente Fernando Pacheco en contra del goleador imperial y se armó un tumulto que también generó la reacción de un Miguel Araujo que agredió tontamente a un rival en una especie de cabezazo que se pudo apreciar en la misma transmisión.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La acción fue vista por el juez principal del encuentro y automáticamente le mostró la tarjeta roja. Esta situación perjudicó claramente a Sporting Cristal que a falta de varios minutos para el final del duelo todavía tenían chances de empatarlo o quizá ganarlo, quién sabe. Ya con 10 jugadores y en la altura del Cusco en el momento del cotejo, parecía una tarea verdaderamente titánica que finalmente no se dio y el triunfo fue para los locales que terminaron celebrando.

El próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal deberá volver a Lima y alistarse para enfrentar a Alianza Atlético de Sullana el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13:00 hora local en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. La consigna de los cerveceros deberá estar puesta en darle vuelta a la página tras la derrota de hoy frente a Cusco FC y enfocarse en los siguientes objetivos para mantener viva la esperanza de seguir peleando por el título del campeonato.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad

ver también ¿De regreso a La Florida? La confesión de Joao Grimaldo sobre su relación con Sporting Cristal: “Siempre pendiente…”