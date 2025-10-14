Alianza Lima todavía tiene opciones matemáticas de llegar a la cima del Torneo Clausura y ser el ganador, pero lo cierto es que todo el margen se termina si no derrota a Sport Boys este jueves 16 de octubre.
Enfrentándose desde las 8:00 PM en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima llega golpeado tras los malos resultados de las últimas semanas. Sumado a ello, el equipo íntimo tendrá un par de bajas, aunque también unos inesperados regresos.
Lo primero que hay que indicar es que el portero Guillermo Viscarra no jugará el partido. No hay que olvidar que el guardameta de Alianza Lima fue convocado por Bolivia y no llegaría para el partido ante Sport Boys.
Pero quizá la buena noticia es que el técnico Néstor Gorosito se está inclinando por Jesús Castillo en el once titular. Si bien no ha sido parte de los titulares, ahora el técnico argentino ve conveniente colocarlo desde el vamos.
Alineación titular de Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura
Por ello es que Alianza Lima tendrá algunos cambios en su once titular ante Sport Boys. A la ausencia del portero Guillermo Viscarra entraría Ángelo Campos en el arco y Jesús Castillo sería titular en reemplazo de Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui e incluso Jean Pierre Archimbaud.
El once titular que prepara Néstor Gorosito para el Alianza Lima vs. Sport Boys: Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña: Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura?
Alianza Lima vs. Sport Boys jugarán este jueves 16 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El partido será válido por la fecha 14 del Torneo Clausura y el técnico Néstor Gorosito tendrá un par de bajas.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura?
El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX. También se podrá ver online vía la aplicación oficial de L1 MAX para celulares y tendrás el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.
