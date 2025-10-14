Paolo Guerrero, el referente de Alianza Lima, ha alzado la voz tras el entrenamiento, infundiendo ánimo y un mensaje de lucha de cara al tramo final del Torneo Clausura de la Liga 1. El capitán blanquiazul, conocido por su mentalidad ganadora, busca movilizar al plantel para reengancharse en la pelea por el liderato, que actualmente ostenta su clásico rival, Universitario de Deportes.

Paolo Guerrero lanza mensaje a Universitario

En declaraciones a los medios, el “Depredador” fue autocrítico, reconociendo que el equipo dejó escapar puntos importantes en las últimas jornadas. Atribuyó este desliz a la dificultad de mantener el ritmo en dos frentes simultáneamente: el campeonato local y la participación en copas internacionales (Libertadores y Sudamericana), un esfuerzo que, según él, pasó factura al plantel.

Paolo Guerrero jugando la Copa Libertadores. (Photo by Fernando Sangama/Getty Images)

Sin embargo, el experimentado atacante enfatizó que la distancia con el primer lugar no es insalvable y que el equipo se mantiene firme en su objetivo. Con convicción y liderazgo, Guerrero declaró: “Nos descuidamos un poco en el campeonato local, pero esto todavía no acaba. Hay que mantenernos firmes. Esta semana sirvió para corregir errores. Hay que darle alegrías al hincha”.

Universitario debe tomar atención a esto

Este mensaje no es solo un llamado interno a sus compañeros, sino que también se interpreta en el ambiente deportivo como una advertencia directa a la ‘U’. Al asegurar que “esto todavía no acaba”, Guerrero garantiza que Alianza Lima no bajará los brazos, manteniendo la presión sobre el puntero en un Torneo Clausura que se ha vuelto sumamente reñido y que podría definirse en las últimas jornadas.

El delantero, de 41 años, también puso el foco en el próximo partido, crucial para las aspiraciones del club, que será contra Sport Boys este jueves 16 de octubre. Guerrero es consciente de que, para mantenerse en la disputa, el margen de error es casi nulo: “Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los 3 puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también”, afirmó.

Paolo Guerrero espera campeonar aún

Con el torneo ingresando a su etapa decisiva, las palabras de Paolo Guerrero marcan la hoja de ruta para Alianza Lima. El equipo ha aprovechado la semana de pausa para corregir errores y, ahora, con el liderazgo de su máximo referente, buscan encender nuevamente la llama de la esperanza en la hinchada aliancista y dejar claro a sus rivales que la lucha por el título sigue más viva que nunca.