Pablo Guede borró de todo a Kevin Quevedo en Alianza Lima: por cuatro razones increíbles

El entrenador tiene motivos fuertes para separar a Kevin Quevedo, de todo en Alianza Lima. Mira las razones, que lo impulsaron a Pablo Guede.

La tensión al interior del plantel de Alianza Lima llegó a su punto más alto tras confirmarse la decisión radical del entrenador Pablo Guede. El estratega argentino marginó de manera definitiva al atacante Kevin Quevedo, dejando en claro que no lo tendrá en cuenta para el resto de la temporada.

Publicidad

La drástica medida generó una fuerte sacudida mediática en el entorno de La Victoria. Periodistas de distintas ventanas de la prensa deportiva sacaron a la luz los graves desencuentros disciplinarios y físicos que sepultaron por completo la continuidad del jugador en el proyecto íntimo.

Kevin Quevedo apartado por Pablo Guede, de Alianza Lima. (Foto: X).

Los tres desacatos de Kevin Quevedo

Durante el receso del torneo, el cuerpo técnico impuso un plan de entrenamiento a distancia obligatorio para mantener la forma. Según reveló el periodista Kevin Pacheco en la pantalla de L1 MAX, el primer gran detonante ocurrió cuando el delantero se convirtió en el único futbolista de Alianza Lima que no desarrolló la rutina asignada ni la subió a la plataforma oficial.

Publicidad

Pacheco detalló que la crisis se profundizó cuando el jugador retornó a las instalaciones del club. La segunda razón expuesta por el comunicador fue la falta de actitud del atacante, quien jamás ofreció disculpas al comando técnico de Guede por haber omitido las tareas requeridas durante la pretemporada.

El tercer aspecto determinante informado en L1 MAX se evidenció al momento de rendir los exámenes médicos e indicadores de pretemporada. Durante las pruebas evaluativas, Quevedo figuró como el integrante del plantel con los peores valores y el más alejado de los parámetros atléticos exigidos para competir.

La cuarta falta en contra de Pablo Guede

Por su parte, la cuarta razón que sentenció al extremo fue dada a conocer por el periodista José Varela desde sus cuentas personales, revelando un hecho que agotó la paciencia del DT. Tras un partido frente a Alianza Atlético, los futbolistas que no sumaron minutos fueron citados esa misma noche para ejercitarse en el campo principal de Matute.

Publicidad

Varela informó que el atacante se presentó fuera del horario pactado y no pudo integrarse a los trabajos tácticos grupales. Pablo Guede no toleró la impuntualidad y dispuso que el delantero trabajara completamente relegado, limitándose a trotar solo a un costado del terreno de juego.

Pablo Guede se cansó de Kevin Quevedo

La acumulación de estas cuatro faltas terminó por dejar al futbolista fuera de las convocatorias y sin espacio en la tienda blanquiazul. Su falta de compromiso terminó por sellar su suerte bajo el mando del estratega argentino.

Publicidad

DATOS CLAVE