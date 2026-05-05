Se definió la presencia de Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal: decisión tomada previo al clásico.

Alianza Lima se jugará gran parte de sus opciones por quedarse con la cima del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 cuando reciba a Sporting Cristal este sábado 9 de mayo desde las 8:00 PM en Matute por la fecha 14.

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En medio de la expectativa por este duelo clave, surgieron dudas sobre el estado físico de Paolo Guerrero, quien no estuvo presente en el último partido y encendió las alarmas en tienda blanquiazul.

Sin embargo, el periodista José Varela llevó tranquilidad a los hinchas durante el programa ‘Modo Fútbol’ al revelar el diagnóstico del delantero de 42 años, que se ha perdido un partido con Alianza Lima.

“Solamente presenta una sobrecarga lumbar y es alta la posibilidad de que pueda estar en los planes del técnico Pablo Guede para el siguiente partido ante Sporting Cristal”, comentó.

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Paolo Guerrero durante el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Los números de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. Sporting Cristal

La posible presencia del ‘Depredador’ es clave para Alianza Lima, ya que registra 4 goles en 10 partidos durante el Torneo Apertura y mantiene un promedio de 6.77 según Sofascore.

Además, hay un dato que ilusiona a los hinchas íntimos: Paolo Guerrero ya le marcó dos goles a Sporting Cristal en la temporada 2025 y ahora podría volver en un partido determinante por la punta.

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Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Jairo Vélez festejando un gol de Alianza Lima en Matute. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero vale actualmente 50 mil euros a sus 42 años. Hay que mencionar que en su mejor momento costó 8 millones de euros en el 2009 cuando jugaba en el Hamburgo y tenía 25 años.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, tras renovar en enero del 2026.

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Datos claves

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el sábado 9 de mayo a las 8:00 PM.

Paolo Guerrero padece una sobrecarga lumbar y llegaría al partido de la fecha 14.

El delantero registra 4 goles en 10 partidos durante el presente Torneo Apertura 2026.