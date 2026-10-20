Alianza Lima trabaja dos fichajes importantes de la Selección Peruana para la próxima temporada

La Selección Peruana podría darle 2 jugadores a Alianza Lima, la temporada siguiente. Sus buenos rendimientos, despertaron interés en Matute.

Alianza Lima no se detiene en su objetivo de consolidar una plantilla altamente competitiva. Con la mira puesta en la temporada 2027, la directiva blanquiazul ya trabaja en la planificación del mercado de pases.

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De acuerdo con información revelada por el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol, el cuadro íntimo sigue de cerca a dos futbolistas de la Liga 1. Ambos jugadores fueron convocados por Mano Menezes a la selección peruana y destacan en el torneo local.

Alianza Lima piensa contratar a dos jugadores de la última Selección Peruana. (Foto: X).

Competencia bajo los tres palos en Alianza Lima

El primer nombre en el radar victoriano es Matías Córdova, actual guardameta de Comerciantes Unidos. El joven arquero ha captado la atención del área deportiva victoriana tras sus actuaciones en el campeonato.

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En Matute buscan sumar un perfil que fomente una sana competencia en el arco. Tras la salida de Guillermo Vizcarra, Alejandro Duarte tomó el protagonismo del puesto, por lo que la llegada de Córdova reforzaría una posición clave.

Velocidad y desequilibrio por la banda blanquiazul

El segundo jugador en observación es Piero Magallanes, extremo derecho que viene destacando con la camiseta de Sport Huancayo. Sus actuaciones individuales le valieron el llamado a la ‘Bicolor’ bajo el mando de Menezes.

La directiva evalúa su incorporación para sumar una alternativa explosiva por la banda derecha. Magallanes encaja en el perfil que busca el club: desequilibrio individual, cambio de ritmo y proyección en el ataque.

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El panorama del mercado en Alianza Lima

Alianza Lima mantiene la atención en dos frentes simultáneos. Mientras lucha por conquistar el Torneo Clausura y asegurar el título nacional, el club sigue de cerca el crecimiento de ambas opciones en la Liga 1.

Por el momento, no existen acuerdos firmados ni negociaciones en etapa avanzada. Sin embargo, en Matute confían en que durante los próximos días surjan novedades concretas sobre el futuro de ambos futbolistas.

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