El entrenador de Alianza Lima se desentendió de lo sucedido con Hernán Barcos y explicó el cambio de Eryc Castillo. Además, detalló cuál fue el error por el que perdió ante Sporting Cristal.

Pablo Guede habló en conferencia de prensa tras la derrota 3-2 de Alianza Lima ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El entrenador blanquiazul trató de desdramatizar su cruce con Hernán Barcos, explicó qué pasó con Eryc Castillo y su salida al entretiempo, además de explicar los motivos de la caída.

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Alianza Lima se quedó con un mal resultado que lo aleja de la lucha por el Torneo Clausura 2026, más allá de que Pablo Guede no se resigna. “Tenemos que seguir como venimos hasta ahora, tenemos que seguir trabajando partido a partido, quedan 9 puntos por disputar, tenemos que llegar a lo máximo de puntos que podamos”, advirtió.

Uno de los puntos más calientes del partido fue su cruce con Hernán Barcos tanto en el partido como en los vestuarios. “Cosas de fútbol que quedan ahí, no pasa nada. Calenturas del partido“, dijo tratando de desdramatizar la situación.

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La realidad es que, además del cruce de palabras que tuvieron en pleno segundo tiempo del partido, imágenes en redes sociales mostraron cómo el entrenador de Alianza Lima lo fue a buscar al delantero y todo terminó en empujones. Integrantes de ambas delegaciones tuvieron que separar para evitar que la situación pase a mayores.

¿Por qué perdió Alianza Lima ante Sporting Cristal?

Guede tuvo cierta autocrítica, sobre todo en la jugada del gol del triunfo del cuadro ‘celeste’, anotado por Santi González. Sin embargo, en su visión del juego, el partido debió terminar en empate. Eso no quita que debe seguir trabajando para mejorar.

“Fue un partidazo de tú a tú. En el segundo tiempo salimos más a controlarnos que a atacarnos, no pudimos marcar en situaciones claras y en la última por un error nuestro terminamos perdiendo. Creo que fue un buen espectáculo, pero duelo perder perder en el último minuto después de todo el esfuerzo que habíamos hecho”, aseguró.

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Y agregó: “Tuvimos para concretar alguna situación en ambos tiempos, el empate era lo justo, pero la justicia en el fútbol no existe. Generamos situaciones, pero no tuvimos la tranquilidad para rematar el partido, hay que seguir trabajando”.

¿Qué pasó con Eryc Castillo?

Uno de los momentos clave del partido fue la salida de Eryc Castillo. No salió a jugar el segundo tiempo cuando venía de anotar uno de los goles de Alianza Lima. La situación llamó la atención porque no se vislumbró alguna molestia física de ecuatoriano.

“Estaba enfermo, ahogado, se mareó en el primer tiempo, lo iba a sacar a los 10′, él no podía seguir, estaba mal“, confirmó Guede en conferencia de prensa. En tanto, también habló sobre la lesión de Jairo Vélez, quien también salió en el entretiempo. “Jairo (Vélez) tiene un golpe tremendo en la rodilla”, dijo.

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Pablo Guede: "Eryc estaba mal, estaba enfermo. Jairo tiene un golpe tremendo en la rodilla. Generamos situaciones como para rematar el partido"#Cristal 3-2 #Alianza



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