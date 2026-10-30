Julio César Uribe se dirigió a Pablo Guede tras pelea con Hernán Barcos: “Agresión verbal y física”

Luego de la gresca protagonizada por Hernán Barcos y Pablo Guede, la palabra de Julio César Uribe es tendencia por evidenciar una postura contundente. A continuación, conoce qué dijo exactamente.

Se siguen conociendo más posturas y análisis luego del triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Además de lo que dijeron los distintos protagonistas tras el pitazo final y de lo que se sigue hablando, el día de hoy se tuvo la palabra de Julio César Uribe para conocer sus impresiones de la gresca protagonizada por Hernán Barcos y Pablo Guede.

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El Director General de Fútbol de Sporting Cristal no se guardó absolutamente nada para cuestionar el comportamiento de Pablo Guede. Si bien Hernán Barcos también tuvo algunas palabras de grueso calibre dentro del campo de juego, la actitud del entrenador de Alianza Lima fue totalmente condenada por un Julio César Uribe que a la vez seguro espera sanciones por parte de la Liga 1.

“Hay que tratar de dar buenos ejemplos a las futuras generaciones. Entender que el tema emocional sí influye por el nivel de adrenalina de los protagonistas, pero para eso está la experiencia y los cargos que uno ocupa. Hay que manejarse mejor”; declaró Julio César Uribe en conversación con ‘América Deportes‘ en relación a lo vivido el día de ayer en el Estadio Alberto Gallardo.

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En esta misma línea, el popular ‘Diamante’ enfatizó en la diferencia de conductas de los protagonistas. “Me solidarizo con el fútbol y las cosas buenas del fútbol. La postura de Hernán Barcos fue profesional y correcta porque hay que saber diferenciar entre agresión verbal y física. Somos ejemplo de muchas generaciones y debemos aprender a dar buenos ejemplos“.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Qué respondieron Hernán Barcos y Pablo Guede tras la pelea en el Estadio Alberto Gallardo?

A la espera de un informe oficial por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, en el caso de que realmente exista alguna sanción de por medio, tanto Hernán Barcos como Pablo Guede dieron sus respectivos descargos sobre la bronca que protagonizaron en el Estadio Alberto Gallardo. Cada quien con sus formas, las posturas fueron tomadas como una situación anecdótica y nada más.

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“No voy a hablar con la prensa. No me dejan hablar con la prensa, gracias. Es parte de“; declaró Hernán Barcos cuando se retiraba del recinto deportivo. Por otro lado, Pablo Guede habló en conferencia de prensa y señaló: “Es cosa de fútbol y queda ahí. Es calentura del partido y terminas perdiendo. No pasa nada. Fue un partidazo de los dos equipos. Tú a tú en el primer tiempo. Tuvimos claras para marcar y no lo hicimos. Por un error nuestro terminamos perdiendo”.

Un tenso momento se vivió en el estadio Alberto Gallardo entre Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y Hernán Barcos, jugador de Sporting Cristal, tras la victoria de los 'celestes' por la fecha 14 del Torneo Clausura. #ZonaMixta 📰



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DATOS CLAVES

Julio César Uribe declaró en América Deportes sobre el conflicto entre Barcos y Guede.

declaró en sobre el conflicto entre Barcos y Guede. Hernán Barcos se retiró del Estadio Alberto Gallardo sin brindar declaraciones a la prensa.

se retiró del Estadio Alberto Gallardo sin brindar declaraciones a la prensa. Pablo Guede declaró en conferencia que el altercado fue por calentura del partido.