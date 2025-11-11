El posible regreso de Luis Advíncula al fútbol peruano, específicamente a Alianza Lima, ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en una gestión activa. La directiva blanquiazul ha dado un paso concreto que evidencia su serio interés por el lateral de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima pone primera con Luis Advíncula

Según la periodista Ana Lucía Rodríguez, el Gerente Deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, junto a su hijo y colaborador, viajaron recientemente a Argentina. El principal motivo de esta visita fue establecer un contacto directo para iniciar el sondeo sobre la situación contractual y el posible precio de salida de Advíncula, quien actualmente milita en Boca Juniors.

Alianza Lima viajó hasta Argentina por Luis Advíncula. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)

Si bien Alianza Lima había mantenido una postura de respeto hacia el contrato vigente de Advíncula con el club Xeneize (que se extiende hasta fines de 2026), este desplazamiento a Buenos Aires confirma la voluntad del club íntimo de negociar y priorizar la incorporación del experimentado defensor como un fichaje estelar para las próximas temporadas.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula no sería el tema principal

No obstante, el viaje del tándem Navarro tendría una doble finalidad. Las mismas fuentes indican que también buscan avanzar en la posible contratación del delantero argentino Alan Cantero, cuya situación con Barracas Central (a préstamo desde Godoy Cruz) se percibe como más inmediata. Esta estrategia sugiere que Alianza Lima busca atender simultáneamente objetivos de planificación deportiva a corto y largo plazo en el mercado argentino.

ver también La gran oportunidad que recibe Guillermo Viscarra con la Selección Bolivia debido a un conflicto

Tweet placeholder

A pesar de la ambición de Alianza, concretar la llegada de Advíncula será un proceso complejo. Boca Juniors, club dueño de su pase y donde es considerado una figura clave, no facilitaría su salida sin una compensación económica significativa. Reportes previos señalan que la liberación del jugador podría rondar los 1.5 millones de dólares, cifra que Alianza Lima deberá analizar con detenimiento.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima quiere cerrar a Luis Advíncula

Podemos notar que, el viaje de los gestores deportivos de Alianza Lima a Argentina marca un punto de inflexión en la saga Advíncula, demostrando la firme decisión de la directiva de sentar las bases para un posible fichaje. Mientras la hinchada sueña con ver a “Bolt” con la camiseta blanquiazul, las próximas semanas serán cruciales para determinar si las conversaciones en Buenos Aires se materializan en una propuesta formal capaz de destrabar su vínculo con Boca Juniors.

DATOS CLAVE