La gran oportunidad que recibe Guillermo Viscarra con la Selección Bolivia debido a un conflicto

Guillermo Viscarra ya se encuentra en Asia para los partidos amistosos que afrontará la Selección de Bolivia ante Corea del Sur y Japón. Es muy probable que, para el partido ante los surcoreanos el próximo viernes, el arquero de Alianza Lima sea titular debido a que Carlos Lampe fue desafectado debido a un conflicto entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y su club, Bolívar.

Publicidad

Publicidad

La Selección de Bolivia tiene dos buenas pruebas con vistas al repechaje intercontinental con vistas al Mundial 2026, el gran objetivo que tiene Óscar Villegas y sus dirigidos. De cara a estos encuentros, se generó un problema fuerte entre la FBF y Bolívar, lo que derivó en varias bajas.

Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar fueron los cuatro jugadores convocados por Villegas para la gira asiática de Bolivia. Sin embargo, debido a un conflicto con la FBF, todos fueron desafectados y no viajaron. Por la ausencia del guardameta titular, aparece una gran oportunidad para Viscarra en el arco de su seleccionado.

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

El conflicto entre la FBF y Bolívar

De acuerdo a diferentes medios de comunicación, el conflicto entre la FBF y Bolívar se generó a partir de la liberación de los futbolistas. Los ‘Celestes’ buscaron que sus futbolistas recién puedan estar a disposición para la selección recién el lunes, tomando en cuenta la norma FIFA que no obliga a los equipos a ceder jugadores ante amistosos fuera de las fechas oficiales.

Esto no fue bien tomado por la FBF ni tampoco por Óscar Villegas. Por lo tanto, decidió dar de baja a los cuatro jugadores de Bolívar y, así, no viajaron a Corea del Sur ni a Japón. Esto lo confirmó el propio futbolista Robson Matheus en una entrevista con el medio Visión 360.

“No nos dieron permiso y fuimos desafectados. No viajamos a Corea ni a Japón“, explicó rápido Matheus. Y agregó: “A quién no le gustaría defender a su país, pero ya fuimos desafectados“. Así, si bien no están para nada de acuerdo con la decisión, no estarán en dichos partidos.

Publicidad

Publicidad

Guillermo Viscarra reemplazará a Carlos Lampe

Con la ausencia de Carlos Lampe, Óscar Villegas decidió convocar de urgencia a Gerónimo Govea para que se sume al plantel de Bolivia para los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Se trata del arquero titular de la Sub 17 de ‘La Verde’, que disputó el Mundial de la categoría en los últimos días.

A pesar de esta convocatoria, se perfila Guillermo Viscarra como arquero titular, al menos, para el partido ante Corea del Sur del próximo viernes. El ‘Billy’ está en un buen momento por sus rendimientos con Alianza Lima y espera que su trabajo en esta fecha FIFA le permita pelear por la titularidad ante Lampe de cara al repechaje.

DATOS CLAVES

El portero Guillermo Viscarra está en Asia para amistosos de Bolivia ante Corea del Sur y Japón .

está en Asia para amistosos de ante y . Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar fueron desafectados por un conflicto con Bolívar .

fueron desafectados por un conflicto con . La FBF y Óscar Villegas desafectaron a los jugadores debido a la falta de liberación por parte del club.

Publicidad