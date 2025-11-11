Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Fecha FIFA

La gran oportunidad que recibe Guillermo Viscarra con la Selección Bolivia debido a un conflicto

'Billy' Viscarra forma parte de los convocados de Bolivia para los amistosos de noviembre. Una pelea entre la FBF y Bolívar le da una chance al arquero de Alianza Lima.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Guillermo Viscarra, arquero boliviano de Alianza Lima.
© Getty ImagesGuillermo Viscarra, arquero boliviano de Alianza Lima.

Guillermo Viscarra ya se encuentra en Asia para los partidos amistosos que afrontará la Selección de Bolivia ante Corea del Sur y Japón. Es muy probable que, para el partido ante los surcoreanos el próximo viernes, el arquero de Alianza Lima sea titular debido a que Carlos Lampe fue desafectado debido a un conflicto entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y su club, Bolívar.

Publicidad

La Selección de Bolivia tiene dos buenas pruebas con vistas al repechaje intercontinental con vistas al Mundial 2026, el gran objetivo que tiene Óscar Villegas y sus dirigidos. De cara a estos encuentros, se generó un problema fuerte entre la FBF y Bolívar, lo que derivó en varias bajas.

Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar fueron los cuatro jugadores convocados por Villegas para la gira asiática de Bolivia. Sin embargo, debido a un conflicto con la FBF, todos fueron desafectados y no viajaron. Por la ausencia del guardameta titular, aparece una gran oportunidad para Viscarra en el arco de su seleccionado.

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia (Getty Images).

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia (Getty Images).

Publicidad

El conflicto entre la FBF y Bolívar

De acuerdo a diferentes medios de comunicación, el conflicto entre la FBF y Bolívar se generó a partir de la liberación de los futbolistas. Los ‘Celestes’ buscaron que sus futbolistas recién puedan estar a disposición para la selección recién el lunes, tomando en cuenta la norma FIFA que no obliga a los equipos a ceder jugadores ante amistosos fuera de las fechas oficiales.

Esto no fue bien tomado por la FBF ni tampoco por Óscar Villegas. Por lo tanto, decidió dar de baja a los cuatro jugadores de Bolívar y, así, no viajaron a Corea del Sur ni a Japón. Esto lo confirmó el propio futbolista Robson Matheus en una entrevista con el medio Visión 360.

No nos dieron permiso y fuimos desafectados. No viajamos a Corea ni a Japón“, explicó rápido Matheus. Y agregó: “A quién no le gustaría defender a su país, pero ya fuimos desafectados“. Así, si bien no están para nada de acuerdo con la decisión, no estarán en dichos partidos.

Publicidad

Guillermo Viscarra reemplazará a Carlos Lampe

Con la ausencia de Carlos Lampe, Óscar Villegas decidió convocar de urgencia a Gerónimo Govea para que se sume al plantel de Bolivia para los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Se trata del arquero titular de la Sub 17 de ‘La Verde’, que disputó el Mundial de la categoría en los últimos días.

A pesar de esta convocatoria, se perfila Guillermo Viscarra como arquero titular, al menos, para el partido ante Corea del Sur del próximo viernes. El ‘Billy’ está en un buen momento por sus rendimientos con Alianza Lima y espera que su trabajo en esta fecha FIFA le permita pelear por la titularidad ante Lampe de cara al repechaje.

DATOS CLAVES

  • El portero Guillermo Viscarra está en Asia para amistosos de Bolivia ante Corea del Sur y Japón.
  • Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar fueron desafectados por un conflicto con Bolívar.
  • La FBF y Óscar Villegas desafectaron a los jugadores debido a la falta de liberación por parte del club.
Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Se juega Perú vs. Rusia? Así es el viaje de la Selección Peruana y cuándo llegará a San Petersburgo
Selección Peruana

¿Se juega Perú vs. Rusia? Así es el viaje de la Selección Peruana y cuándo llegará a San Petersburgo

Bryan Reyna abre el marcador con golazo tras asistencia de Paolo Guerrero
Seleccionperuana

Bryan Reyna abre el marcador con golazo tras asistencia de Paolo Guerrero

Perú superó sumamente bien a Corea del Sur
Sin categoría

Perú superó sumamente bien a Corea del Sur

¿Catriel se aleja de Cristal? La decisión que tomó tras su expulsión
Liga 1

¿Catriel se aleja de Cristal? La decisión que tomó tras su expulsión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo