El técnico argentino Pablo Guede quedó en la cuerda floja en Alianza Lima tras la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores, y el futuro del banquillo blanquiazul empieza a llenarse de nombres. En medio de ese escenario, un viejo conocido del club alzó la mano y se mostró dispuesto a regresar.

Publicidad

Publicidad

El entrenador argentino Carlos Bustos, campeón con Alianza Lima en el 2021, dejó en claro que no le cerraría la puerta a un segundo ciclo en La Victoria si se concreta la salida de Pablo Guede. En declaraciones recientes, Bustos reconoció que el contexto no es sencillo, pero dejó abierta la posibilidad de volver a asumir el reto.

“Puede ser que en algún momento se pueda presentar. Yo también soy bastante equilibrado y autocrítico. Me tocó estar en un momento bien difícil”, afirmó Bustos, recordando que su primera etapa en Alianza estuvo marcada por presión, crisis institucional y la obligación de reconstruir un equipo golpeado.

Las palabras del técnico llegan justo cuando la relación entre Guede y la hinchada está completamente fracturada, tras los incidentes en Matute y la eliminación temprana del torneo continental. Aunque la directiva ha ratificado su continuidad de forma momentánea, los resultados en la Liga 1 serán determinantes.

Publicidad

Publicidad

Así comunicó Alianza el final de su partido ante 2 de Mayo. (Foto: Alianza Lima)

¿Carlos Bustos puede llegar a Alianza Lima?

Carlos Bustos, por su parte, sigue siendo muy valorado por el hincha íntimo, no solo por el título nacional, sino por haber devuelto competitividad y orden a un club que venía de años muy complicados. Su nombre aparece como una opción “segura” en caso de emergencia.

ver también Último minuto en Alianza Lima: La decisión final sobre el futuro de Pablo Guede tras la eliminación

Por ahora, todo depende del rendimiento inmediato de Alianza Lima en el Torneo Apertura y especialmente del clásico ante Universitario, que podría marcar un punto de quiebre. Si los resultados no acompañan, la presión popular podría empujar definitivamente la salida de Guede.

Publicidad

Publicidad

Carlos Bustos dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este sábado 14 de febrero ante Alianza Atlético y por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se dará en el estadio Mansiche de Trujillo y comenzará a las 8:00 PM.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero podría terminar antes luego de la eliminación de la Copa Libertadores y más si no le gana a Universitario en el clásico de la fecha 9 en el Monumental o si no tiene buenos números en general en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Pablo Guede está en riesgo tras la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores.

Carlos Bustos, técnico campeón en 2021, manifestó su disposición para retornar al club blanquiazul.

La continuidad de Guede depende de los resultados en Liga 1 y el clásico.

Publicidad