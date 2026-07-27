Así quedó el rostro de Jairo Vélez luego del penal no cobrado a Alianza Lima

El futbolista del cuadro 'íntimo' mostró el golpe que le dejó la polémica jugada ante Comerciantes Unidos.

El empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 dejó varias acciones discutidas relacionadas con el arbitraje de Augusto Menéndez.

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Una de las más comentadas fue la jugada protagonizada por Jairo Vélez, quien cayó dentro del área tras un contacto con un rival, aunque el juez decidió no sancionar penal. La decisión generó controversia, ya que pudo influir directamente en el resultado final del compromiso disputado en Cutervo.

¿Cómo fue la jugada?

La acción se produjo a los 62 minutos del encuentro, cuando Jairo Vélez ingresó al área rival para pelear un balón con Alexis Cossio. En la disputa, el defensor de Comerciantes Unidos impactó con el brazo el rostro del atacante íntimo, quien terminó en el césped.

Aunque la jugada fue revisada por el VAR, Augusto Menéndez optó por no sancionar penal, una decisión que provocó el reclamo de los jugadores e hinchas de Alianza Lima.

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Así quedó el rostro de Jairo Vélez

Al término del encuentro en Cutervo, Jairo Vélez conversó con los medios y enseñó el golpe que sufrió en el rostro durante la polémica acción. El futbolista, con evidente resignación, señaló que ahora el equipo deberá enfocarse en recuperar los puntos dejados en el camino en las siguientes jornadas del Torneo Clausura.

“Lo de siempre, no es nada nuevo, así que toca seguir. Creo que toca mejorar en el caso de nosotros, enfocarnos en nosotros. Tratar más de cuidar los resultados, los goles y nada más”, expresó en primera instancia.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “Creo que después tuvimos un par de opciones más para definir el partido. Son criterios de los árbitros, a veces es difícil pero toca seguir sumando, toca seguir luchando”.

JAIRO VÉLEZ MOSTRÓ EL CHICHÓN que le dejó el codazo de Alexis Cossio y fue claro sobre la polémica: considera que la falta debió cobrarse, aunque evitó cargar contra el arbitraje. 😳💥



🗣 “SON CRITERIOS DE LOS ÁRBITROS… PERO PARA MÍ, SI FUE PENAL." pic.twitter.com/JdjSHqHPIE — Fútbol en América (@FAamericatv) July 27, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego de la igualdad con polémica en Cutervo, Alianza Lima ya pone la mira en su siguiente desafío. El equipo de Pablo Guede enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el sábado 1 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura. El compromiso se disputará desde las 20:30 horas de Perú.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima igualó 2-2 ante Comerciantes Unidos en la jornada dos del Torneo Clausura.

El árbitro Augusto Menéndez no cobró penal tras un golpe en el rostro a Jairo Vélez.

Alianza Lima jugará ante Alianza Atlético el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas.