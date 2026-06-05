“El Perú es Alianza Lima”: hinchas elogian a Renzo Garcés y Jairo Vélez tras el triunfo ante Haití

La Selección Peruana fue capaz de reaccionar y vencer 2-1 a Haití en un amistoso internacional disputado en el Nu Stadium de Miami. Con diversas emociones de por medio y llegadas ofensivas en ambas áreas, sobre todo en el tramo final del encuentro, las figuras de Renzo Garcés y Jairo Vélez destacaron por encima de los demás y a raíz de ello es que hinchas de Alianza Lima reaccionaron felices.

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Sabiendo que el resultado era adverso hasta los 80 minutos de juego y que no habían muchos indicios de reacción, primero apareció Renzo Garcés para empatar el partido tras un remate en área chica de Haití y en una de las siguientes jugadas fue Jairo Vélez quien fusiló al arquero Johnny Placide para concretar la volteada. Es así que el pueblo blanquiazul habló en las redes sociales.

“Una vez más queda demostrado: el Perú es Alianza Lima y Alianza Lima es el Perú. Con goles de Garcés y Vélez”, “Cuando hables de Perú siempre debes hablar de Alianza Lima y gritar sus goles. Somos el Perú y el Perú es Alianza Lima” y “Nuevamente, Alianza Lima. Entiéndanlo. No son nada sin ayudas ni corrupción. Alianza siempre será el equipo más grande del Perú“; reaccionaron en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Y es que con los goles anotados esta noche frente a Haití, tanto Renzo Garcés como Jairo Vélez evidencian el buen momento que atraviesan con camiseta de Alianza Lima. Por ello es que los hinchas blanquiazules aprovechan la oportunidad para potenciar la idolatría a sus jugadores y a la vez destacarlos por encima de los demás que pertenecen a otros equipos de la Liga 1.

Lo que se le viene a Perú luego del triunfo por 2-1 ante Haití en Miami

Tras la victoria de esta noche ante Haití en el Nu Stadium de Miami, ahora la Selección Peruana se alistará para un nuevo partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de junio. El rival será España, uno de los grandes candidatos para llevarse el Mundial 2026, y el duelo está programado para disputarse el próximo lunes 8 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Dicho todo esto, la decisión que tomó Mano Menezes respecto a este encuentro es empezar a darle rodaje a los jugadores que quizá el día de hoy no tuvieron muchos minutos de competencia frente a Haití. Es así que se espera un equipo titular distinto y con variantes durante el transcurrir del partido, por lo que las expectativas empiezan a ser altas para ver qué estrategia se usará ante España.

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Fuente: Getty Images.

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