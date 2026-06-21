El crack de Ecuador que es figura en otra selección y Sebastián Beccacece lo ignoró para el Mundial 2026

Uno de los jugadores con mejor presente en Ecuador fue ignorado por Sebastián Beccacece. Mira la historia de este crack que pudo ser llamado.

La participación de la selección de Ecuador en el Mundial 2026 ha dejado reflexiones importantes sobre el armado del plantel. Tras el empate sin goles ante Curazao, la Tri se encuentra en una posición compleja dentro del Grupo E, lo que invita a repasar las variantes ofensivas con las que pudo contar el equipo.

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Jairo Vélez el nombre que podía sumar en Ecuador

En este escenario, el cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece ha concentrado la atención del entorno deportivo. Más allá de los cuestionamientos inmediatos, el debate se centra en la oportunidad que existió para mirar un poco más allá de la base habitual y considerar talentos que destacan en el exterior.

Jairo Vélez hoy pertenece a la Selección Peruana. (Foto: X).

El nombre de Jairo Vélez ha vuelto a ser tendencia en las últimas horas como un claro ejemplo de las alternativas disponibles en el plano internacional. El mediocampista ofensivo, quien defendió a Ecuador en el Sudamericano Sub-20 de 2015, es hoy una realidad destacada fuera de nuestras fronteras.

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El presente en Alianza Lima y la Selección Peruana

La falta de efectividad en los últimos partidos abrió el análisis sobre aquellos futbolistas elegibles que quedaron fuera de la planificación mundialista. Jairo Vélez calza en este perfil debido a su gran regularidad en el fútbol internacional, consolidado como una de las figuras principales de Alianza Lima.

Ante la ausencia de convocatorias previas con la selección absoluta de Ecuador, el volante ofensivo optó por naturalizarse para jugar por Perú. Su rendimiento en La Bicolor ha sido notable, sumando minutos valiosos y goles en los procesos internacionales del combinado vecino.

Para los analistas y aficionados, repasar el caso de Vélez permite entender la importancia de un universo de jugadores más amplio. Contar con un futbolista de sus características creativas habría ofrecido una variante interesante para refrescar el ataque en momentos de alta exigencia táctica.

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El Cambio de Asociación: El candado definitivo de la FIFA

El buen momento del volante manabita despertó la curiosidad de muchos aficionados sobre la viabilidad de volver a verlo con la camiseta de la Tri. La interrogante sobre si un jugador puede dar marcha atrás en estas decisiones reglamentarias generó intensos debates en las plataformas digitales.

Los Estatutos de la FIFA son muy claros al respecto y determinan que la situación actual es irreversible. El reglamento estipula que el trámite de Cambio de Asociación (conocido en el ámbito internacional como One-Time Switch) tiene un carácter definitivo.

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Jairo Vélez jugó en la Selección Ecuatoriana Sub 20. (Foto: X).

En épocas anteriores, la normativa permitía cierta flexibilidad si el futbolista solo había participado en compromisos de carácter amistoso. Sin embargo, al haber debutado y marcado goles en partidos oficiales con Perú, las leyes de la FIFA cierran jurídicamente cualquier opción de un retorno deportivo a Ecuador.

DATOS CLAVE

Mundial 2026: Ecuador empató sin goles ante Curazao por el Grupo E.

Jairo Vélez: El mediocampista de Alianza Lima debutó y anotó oficialmente con Perú.

Reglamento FIFA: El Cambio de Asociación impide definitivamente su retorno a Ecuador.