Uno de los grandes problemas que tiene Alianza Lima en este momento es la búsqueda de un nuevo delantero. Esta temporada si bien Hernán Barcos y Paolo Guerrero han respondido con gol. Quieren un jugador más joven que pueda ser la punta de lanza en busca de ser el referente número uno en la campaña 2026. Pero justo tenían un gran goleador que hoy salió campeón en Chile.

Publicidad

Publicidad

Si hay un jugador que no fue muy bien valorado en el cuadro ‘Blanquiazul’ la temporada pasada es Cecilio Waterman. El panameño llegó con muchas dudas a La Victoria, siendo considerado por muchos como un jugador que no estaba para pelear por el título. Por esa razón se determinó que esta campaña no podía seguir vistiendo la camiseta ‘Blanquiazul’.

Esto le abrió las puertas para volver a Chile, en donde se convirtió en un jugador importante en el ataque de Coquimbo Unido. Club con el cual este fin de semana se alzó como campeón tras vencer a Unión La Calera por 2-0, justamente el veterano delantero consiguió marcar uno de los tantos con el que se logró el título en el fútbol chileno.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los números de Cecilio Waterman en el fútbol chileno

El atacante de 34 años de edad en un comienzo en el fútbol chileno comenzó como suplente. Pero poco a poco se fue ganando el puesto de titular, siendo un hombre importante a punta de goles, lo que se le terminó valorando bastante a la hora de estar en el campo de juego.

En total llegó a disputar 29 encuentros con Coquimbo Unido, aparte logró anotar 12 goles y dio una asistencia, todo esto en 1925 minutos con el ‘Pirata’. Números que no terminan siendo la maravilla, pero que permitieron a aportar en triunfos importantes que le permitieron a su equipo ganar partidos claves.

ver también Mientras Juan Reynoso se quejó de los árbitros, la drástica respuesta que obtuvo de Paolo Guerrero: “Fue un equipo que…”

Para el panameño este título significa mucho, debido a que es el primero que gana en su basta carrera. Lo más cerca que estuvo de ganar fue con Panamá en la Copa de Oro en donde quedó sub campeón en el 2013 y 2023.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Cecilio Waterman no funcionó en Alianza Lima?

Cecilio Waterman llegó con un cartel bastante pesado debido a su nacionalidad. Esto hizo que la hinchada lo vea como un jugador de menor nivel, por lo que no consideraban que sea el refuerzo que necesitaba el equipo. Luego en la cancha terminó fallando muchos goles que terminaron por hacer que le bajen el dedo rápido.

Cecilio Waterman en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

En la temporada 2024 terminó jugando 19 partidos, hizo 5 goles y dio 1 asistencia en 1350 minutos. La baja cantidad de partidos se debe a lesiones que tuvo a lo largo del año, lo cual también hizo que no pueda llegar a destacar como se podría esperar de él.

Publicidad