Mientras Juan Reynoso se quejó de los árbitros, la drástica respuesta que obtuvo de Paolo Guerrero: “Fue un equipo que…”

Alianza Lima y FBC Melgar igualaron 2-2 en el Estadio Alejandro Villanueva en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. Si bien el partido no trajo muchas emociones y muchos podrían coincidir en que no se jugó en el nivel que realmente se esperaba, lo más llamativo se dio luego de los 90 minutos cuando Juan Reynoso habló en conferencia de prensa y criticó las decisiones arbitrales, aunque el rival no se quedó tranquilo y fue Paolo Guerrero quien respondió.

“¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Ver la cara de tristeza y frustración a los chicos, en un partido que debimos de ganar por dos goles de diferencia, terminar empatados y parece que no pasó nada. El penal no fue, la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha. Me preocupa que esto pasaba en los 80′, 90′. Siempre pasa algo con los equipos ‘chicos’ y lo triste es que sigue pasando. Antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR. Esa es mi bronca y que todos nos hacemos los distraídos”; declaró Juan Reynoso.

Realmente la conferencia del entrenador de FBC Melgar fue incendiaria y no se guardó nada al enfatizar en que su equipo fue perjudicado en varios pasajes del partido, por lo cual se sentía merecedor de la victoria. Finalmente, esto no ocurrió y Alianza Lima lo pudo empatar en la jugada final. Quien también mostró su postura fue Paolo Guerrero, aunque sin querer entrar en más polémica ni alargar aún más las controversias dadas, igual fue muy energético en sus palabras.

¿Cuál fue la respuesta de Paolo Guerrero tras las quejas arbitrales de Juan Reynoso?

“Con relación a los comentarios de Juan Reynoso, los respeto y no tengo absolutamente nada que decir. Como entrenador del adversario, definitivamente va a tener comentarios en contra de nosotros, pero claramente fuimos superiores en los 95 minutos que se jugaron. Melgar fue un equipo que se tiró atrás, a hacer tiempo. Nosotros tuvimos un poco más de empuje”; comentó Paolo Guerrero en conferencia de prensa tras el empate 2-2 de ayer en Matute ante FBC Melgar.

El ‘Depredador‘ continúo con sus declaraciones e hizo énfasis en que, si bien no tuvieron muchas ocasiones concretas de gol, el trámite le perteneció directamente a Alianza Lima. “No tuvimos situaciones claras, pero obviamente tuvimos toda la posesión de la pelota. Fuimos superiores en el ataque y en el control de la pelota. Ellos con faltas, trataron de no hacer un juego intenso. Con bronca porque debemos tener más concentración, sobre todo en las pelotas paradas. Jugando en casa no podemos dar ninguna chance al adversario”.

Los próximos partidos de Alianza Lima y FBC Melgar en el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima enfrentará a Los Chankas el próximo miércoles 5 de noviembre a las 15:15 hora local en la ciudad de Andahuaylas en un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, mientras que FBC Melgar disputó su último encuentro de este tramo del campeonato el día de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Cada quien con el objetivo de quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, veremos cómo terminan armadas las llaves para definir a los clasificados a torneos internacionales del próximo año.

