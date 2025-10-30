César Augusto Cueto Villa, conocido como el “Poeta de la Zurda” y figura emblemática de Alianza Lima y la Selección Peruana, ha generado revuelo en el fútbol nacional al proponer públicamente cuatro futbolistas que, a su juicio, deberían reforzar al equipo blanquiazul para la temporada 2026. Esta inusual y detallada recomendación ha sido recibida por la afición como una valiosa iniciativa de scouting que refleja su compromiso con el futuro deportivo del club de La Victoria.

Los recomendados para Alianza Lima versión 2026

La lista, difundida por el periodista Wilmer Robles Tadokoro en redes sociales, revela la visión regional de talentos de Cueto, quien ha analizado ligas como la ecuatoriana, colombiana y argentina, sorprendiendo gratamente a los seguidores. Sus sugerencias se centran en posiciones clave donde Alianza Lima ha requerido históricamente jugadores de alto impacto, priorizando la solidez defensiva y la tan anhelada calidad en la creación de juego.

César Cueto jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

En la defensa, Cueto ha puesto su atención en la liga ecuatoriana, destacando al central argentino Richard Schunke, dorsal ‘2’ de Independiente del Valle (IDV). Schunke es un zaguero experimentado, capitán y referente en un club que ha consolidado su posición como potencia continental. Esta elección busca fortalecer una columna vertebral sólida, esencial para afrontar tanto el torneo local como los desafíos internacionales, donde IDV ha brillado consistentemente.

César Cueto analiza el mercado de pases

Para el mediocampo y la ofensiva, el “Maestro” sugirió al delantero colombiano Diego Herazo, el ‘9’ de San Lorenzo de Almagro en Argentina. También propuso a Billy Arce (el ‘8’ de Atlético Nacional de Colombia) y al argentino Javier Ruiz (el ’10’ de Barracas Central). La inclusión de Ruíz es particularmente relevante, ya que satisface la necesidad urgente de un volante creativo que cumpla la función de verdadero enganche y orquestador del juego, una exigencia que el propio Cueto había planteado previamente.

La reacción de la afición blanquiazul ha sido mayoritariamente positiva, elogiando el gesto de César Cueto y, de manera crítica, señalando que su iniciativa está supliendo una labor que debería ser impulsada directamente por la gerencia deportiva del club. Esto subraya una demanda latente por parte de los seguidores para que la directiva refuerce al equipo con jugadores de la jerarquía internacional sugerida por el ídolo.

¿Alianza Lima le hará caso a César Cueto?

Debemos tomar en cuenta lo siguiente, los nombres propuestos por el “Poeta de la Zurda”—Schunke, Herazo, Arce y Ruíz— trazan un camino claro para Alianza Lima: buscar figuras destacadas en Sudamérica que aporten equilibrio, jerarquía y la calidad técnica que exige la historia del club. La opinión de Cueto, una voz ineludible, añade una presión adicional a la dirigencia para que las gestiones del equipo para el 2026 estén a la altura de las expectativas generadas por el propio “Maestro”.