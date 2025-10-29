¿No renueva? Paolo Guerrero habló sobre su futuro en Alianza Lima: “A final de temporada…”

Uno de los asuntos que más incertidumbre genera en el hincha de Alianza Lima es la continuidad de Paolo Guerrero. Con 41 años de edad y siendo uno de los titulares indiscutibles en las planificaciones estelares del profesor Néstor Gorosito, algunas informaciones aseguraban que incluso ya había un acuerdo de palabra para que pueda continuar de cara a la temporada 2026. Resulta que la situación no estaría asegurada ante una reciente revelación del mismo goleador.

Publicidad

Publicidad

Luego de los entrenamientos de Alianza Lima el día de hoy de cara a la próxima jornada del Torneo Clausura 2025, en donde por cierto los blanquiazules enfrentarán a FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, Paolo Guerrero fue abordado por los medios deportivos a nivel local y por obvios motivos fue consultado sobre una posible renovación de contrato ahora que estamos a nada del término del campeonato.

“A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar. Pero primero el club, el equipo, que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores. Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión. Como te digo, más importante ahora es pensar en el equipo, terminar bien el campeonato y después seguramente nos sentaremos a conversar”; confesó Paolo Guerrero respecto a la decisión que tomará en La Victoria.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El sentimiento de Paolo Guerrero sobre el tricampeonato de Universitario

Además de ser consultado sobre la decisión que tomará en Alianza Lima pensando en la temporada 2026, teniendo en cuenta que en pocos meses cumplirá 42 años de edad, Paolo Guerrero también dio algunos detalles de las sensaciones y sentimientos que le generó el más reciente tricampeonato nacional de Universitario de Deportes. En realidad, el ‘9’ no quiso entrar mucho en detalle y solo dejó una idea bastante marcada para no generar ningún tipo de polémica.

Fuente: Alianza Lima

“Queda la espina de no cerrar con un campeonato. No hace falta decirlo, así que nada”; fueron las palabras del goleador de Alianza Lima y frente a la insistencias de los periodistas por conocer una opinión respecto al éxito de la ‘U‘, el ‘Depredador enfatizó en la siguiente postura: “No voy a hablar de eso”. Es así que entendemos que en Matute están enfocados en terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones y no andar pensando en lo que hagan los clásicos rivales.

Publicidad

Publicidad

¿Qué partidos le quedan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima disputará 2 partidos más en el tramo final del Torneo Clausura 2025. El primero será frente a FBC Melgar el próximo viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, luego tendrán descanso y en la última jornada del campeonato enfrentarán a UTC de Cajamarca en condición de local. El objetivo de los dirigidos por Néstor Gorosito será conseguir las victorias en ambos encuentros, así que veremos cómo afrontar estos desafíos en un momento tan crucial de la temporada.

ver también ¿James Rodríguez se va de León de México para unirse a Alianza Lima en 2026?