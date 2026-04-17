Nueva polémica en el mercado de fichajes. Alianza Lima quedó en el centro de la controversia tras el reclamo iniciado por Club Sportivo Peñarol ante FIFA por el traspaso de Alan Cantero.

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El club argentino Club Sportivo Peñarol exige a Alianza Lima el pago correspondiente al mecanismo de solidaridad, una normativa de FIFA que obliga a distribuir un porcentaje del valor de una transferencia entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años.

Según se conoció, el reclamo ya fue elevado y canalizado a través de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que le da un carácter formal y podría derivar en una resolución internacional si no se llega a un acuerdo.

El conflicto se origina en la transferencia de Alan Cantero desde Godoy Cruz hacia Alianza Lima, operación por la cual Club Sportivo Peñarol considera que le corresponde una compensación económica.

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Club Sportivo Peñarol empezó un reclamo ante FIFA en contra de Alianza Lima. (Foto: Club Sportivo Peñarol)

Alianza Lima denunciado ante FIFA por el fichaje de Alan Cantero

Este tipo de reclamos no es menor. En muchos casos, FIFA puede intervenir directamente y establecer sanciones o pagos obligatorios si se confirma que no se cumplió con el mecanismo.

Así, Alianza Lima suma un frente extra fuera de lo deportivo. Mientras compite por el título en la Liga 1, ahora también deberá responder en el plano legal internacional por el fichaje de Alan Cantero.

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Alan Cantero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima?

Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 tras ser fichado desde Godoy Cruz en enero del 2026.

¿Cuánto dinero pide Club Sportivo Peñarol a Alianza Lima por mecanismo de solidaridad?

Hay que mencionar que Alianza Lima pagó a Godoy Cruz entre 500 mil y 650 mil dólares por el 80% del fichaje de Alan Cantero. A partir de este monto, y por el mecanismo de solidaridad, Club Sportivo Peñarol debería recibir alrededor de 25 mil dólares.

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Datos claves

Club Sportivo Peñarol denunció a Alianza Lima ante FIFA por el fichaje de Alan Cantero.

El reclamo exige el pago del mecanismo de solidaridad tras el traspaso desde Godoy Cruz.

La Asociación del Fútbol Argentino formalizó la demanda internacional contra el club peruano.