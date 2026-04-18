Nueva tensión internacional para Alianza Lima. El Club Sportivo Peñarol exige ser reconocido como club formador de Alan Cantero y reclama el pago del mecanismo de solidaridad tras su transferencia desde Godoy Cruz.

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El monto en disputa no es menor. Según el reglamento de la FIFA, corresponde el 5% del valor de la operación para los clubes formadores. En este caso, se estima que la transferencia rondó entre los 500,000 a 650,000 dólares., por lo que el reclamo asciende aproximadamente a 25 mil dólares.

El caso ya fue elevado formalmente y se encuentra en revisión. La FIFA deberá analizar el historial formativo de Alan Cantero para determinar qué clubes tienen derecho a percibir ese porcentaje.

Desde el club argentino, el abogado Exequiel Zamora fue claro sobre la postura institucional en el programa PBO Campeonísimo: “Lo que nosotros hemos hecho es comunicarle a AFA que pretendemos la indemnización que corresponde por el mecanismo de solidaridad, al haber el club Alianza Lima comprado los derechos federativos de Alan Cantero. Ahora hay un expediente en el cual la FIFA, ante esta compra, tiene que hacer una revisión de todos los equipos que formaron a Alan Cantero”.

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Alan Cantero con la indumentaria de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Denuncian a Alianza Lima ante FIFA y exigen indemnización por el fichaje de Alan Cantero

El mensaje de Club Sportivo Peñarol no apunta solo al dinero, sino también al reconocimiento como formador del jugador, un aspecto clave dentro de este tipo de procesos.

Así, Alianza Lima suma un nuevo frente fuera de las canchas. Mientras compite por el título en la Liga 1, deberá resolver un caso que ahora está en manos de la FIFA.

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Club Sportivo Peñarol empezó un reclamo ante FIFA en contra de Alianza Lima. (Foto: Club Sportivo Peñarol)

¿Hasta cuándo Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima?

Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 tras ser fichado desde Godoy Cruz en enero del 2026.

¿Cuánto dinero pide Club Sportivo Peñarol a Alianza Lima por mecanismo de solidaridad?

Hay que mencionar que Alianza Lima pagó a Godoy Cruz alrededor de 500,000 a 650,000 dólares por el 80% del fichaje de Alan Cantero. A partir de este monto, y por el mecanismo de solidaridad, Club Sportivo Peñarol debería recibir alrededor de 25 mil dólares.

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Datos claves

Sportivo Peñarol exige a Alianza Lima 37,500 euros por mecanismo de solidaridad de Alan Cantero.

La transferencia del jugador desde Godoy Cruz se estima en un valor de 750,000 euros.

El abogado Exequiel Zamora confirmó que la FIFA inició un expediente para revisar el caso.