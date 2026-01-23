El primer mensaje de Ana Paula Consorte luego de las agresiones que sufrió Paolo Guerrero en Matute

Luego de las informaciones que remecen la interna de Alianza Lima tras la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, de manera bastante llamativa fue Paolo Guerrero uno de los más afectados. Sin nada que ver en una situación tan compleja y delicada, el goleador fue agredido por los hinchas blanquiazules que ingresaron el día de ayer a Matute.

De acuerdo a distintos videos e imágenes filtradas en redes sociales, se pudo ver cómo un grupo de barristas irrumpió en el Estadio Alejandro Villanueva para tomar drásticas medidas con agresiones de por medio. Paolo Guerrero habría sido uno de los quiso separar y controlar la situación, pero no pudo hacer mucho. A raíz de ello es que Ana Paula Consorte, pareja del ‘9’, mandó un mensaje.

“Hola chicos. Buenos días, pasó por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien. Dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”; publicó Ana Paula Consorte a través de su canal oficial de difusión de Instagram en señal de lo sucedido en La Victoria.

Fuente: Instagram.

El descargo de Paolo Guerrero luego de la compleja situación que se vive en Alianza Lima

Si bien Paolo Guerrero no ha emitido un comunicado como tal luego luego de los incidentes que ocurrieron el día de ayer en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva, tampoco lo ha hecho Alianza Lima por cierto, se pudo conocer una decisión respecto a sus redes sociales. El ‘9’ optó por limitar cualquier tipo de comentarios en las publicaciones realizadas en Instagram.

Sabiendo y siendo muy consciente que los ánimos están bastante caldeados en la relación jugadores e hinchas, el ‘Depredador‘ prefiere mantenerse al margen de las amenazas y de los falsos seguidores. Además, la denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña es un tema que sin duda alguna le genera sensaciones divididas al ser compañeros en el vestuario.

Fuente: Instagram.

El próximo objetivo de Alianza Lima

En el aspecto netamente futbolístico, Alianza Lima se prepara para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026‘. El evento se realizará el sábado 24 de enero y el duelo amistoso está programado para las 17:00 horas, así que será la primera prueba de fuego de los dirigidos por Pablo Guede frente a sus hinchas. El Estadio Alejandro Villanueva será testigo de esta nueva versión victoriana pensando también en el inicio de la Liga 1.

Fuente: Alianza Lima.

