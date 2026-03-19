La danza de nombres para ocupar el banquillo de San Lorenzo de Almagro ha tomado un giro inesperado en las últimas horas. El periodista Agustín Muzzu, referente del entorno azulgrana, reveló detalles tensos sobre la negociación con el actual Direcor Técnico de Alianza Lima.

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¿Qué sucedió con Pablo Guede?

Según informó Muzzu en su cuenta de X, la dirigencia del “Ciclón” habría cometido errores de gestión que incomodaron profundamente a Pablo Guede. El motivo principal del enfado radica en la exposición pública de su nombre antes de concretar un acercamiento formal y privado.

Guede, quien actualmente dirige en la Liga 1 de Perú, no habría tomado de buena manera que su candidatura se ventilara en los medios mientras mantiene un contrato vigente. Esta falta de “muñeca” dirigencial ha puesto en jaque la posible llegada del estratega al fútbol argentino.

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La situación no solo afecta a Guede, sino que también ha generado malestar en el otro gran candidato, Martín Palermo. El “Titán” se mostró ofendido al sentir que el acuerdo estaba prácticamente cerrado antes de que apareciera nuevamente la opción de Guede.

Pablo Guede espera por su futuro deportivo. (Foto: X).

Conflicto absoluto en San Lorenzo

Muzzu fue tajante al calificar el accionar de la comisión directiva con una frase lapidaria: “Los mandas a espiar y tocan timbre”. Esta crítica apunta directamente a la falta de discreción en una operación que requería máxima cautela por el presente laboral de los técnicos.

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A pesar de estos cortocircuitos mediáticos, el periodista asegura que la búsqueda de San Lorenzo no saldrá de estos dos nombres. La intención del club de Boedo es repatriar a un técnico que ya sabe lo que es dar una vuelta olímpica en la institución.

Hay incertidumbre en Alianza Lima

Para el pueblo blanquiazul, esta noticia genera una preocupación inmediata sobre la continuidad de su proyecto deportivo en 2026. La posibilidad de que Guede decida retornar a Argentina, pese al enfado inicial, sigue siendo una amenaza real para la estabilidad del equipo íntimo.

El desenlace de esta crisis institucional en San Lorenzo determinará si el técnico argentino cumple su contrato en Perú o si la seducción de Boedo termina pesando más que las desprolijidades dirigenciales. La prensa argentina e internacional permanece atenta al próximo movimiento de las partes.

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Pablo Guede viviría su segundo ciclo en San Lorenzo. (Foto: X).

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