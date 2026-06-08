Alineaciones Perú vs España: Formaciones confirmadas para el amistoso 2026

La Selección Peruana se enfrenta a España en un choque amistoso en México. Conoce los detalles de los onces titulares.

Se viene un importante encuentro amistoso de cada al próximo Mundial 2026. La Selección Peruana tendrá la posibilidad de enfrentarse a un rival de nivel como es la Selección de España. Duro encuentro que se disputará este lunes 08 de junio en la ciudad de Puebla.

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Mano Menezes va a tener su primer gran reto contra un país de gran nivel como es el campeón del Mundo 2010. Ante Haití sufrió bastante el cuadro patrio, que por suerte terminó dándole vuelta al resultado con un inesperado 2-1 en los minutos finales de la contienda.

Jairo Vélez celebrando con Oliver Sonne (Foto: Selección Peruana).

Por otro lado, el cuadro de España llega con un poco de cautela a este encuentro. Ya que si bien es preparatorio para el próximo Mundial, también es importante mencionar que tiene que cuidar a sus jugadores al 100%. Por lo que seguramente se verá una gran cantidad de cambios, así como un juego no tan exigente para evitar lesiones.

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Alineaciones confirmadas para el Perú vs España

La Selección Peruana por su lado busca tener un equipo fijo y por eso Mano Menezes sigue probando algunos nombres. Ya algunos se han ganado su lugar en el once titular, por lo que se espera que puedan ser la base teniendo los siguientes encuentros amistosos.

Alineación confirmada de Perú:

Pedro Gallese; Marcos López, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Oliver Sonne; Erick Noriega, André Carrillo; Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza.

Mientras tanto, el equipo de Luis de la Fuente tiene variantes para ir probando un poco de sus jugadores. Se le viene el comienzo del Mundial y por esa razón tratan de rotar como es de esperar. Evitando también posibles lesiones.

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Alineación confirmada de España:

David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella; Gavi, Rodri; Ferran Torres, Dani Olmo, Yeremy Pino y Mike Oyarzabal.

¿A qué hora juega Perú vs. España?

El encuentro amistoso entre Perú vs. España se jugará este lunes 8 de mayo desde las 21:00 horas de Perú en la ciudad de Puebla, México.

Jugadores de la Selección Peruana celebrando (Foto: Selección Peruana).

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¿Dónde ver el Perú vs. España previo al Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Perú vs. España se podrá ver en América TV, ATV y Movistar Deportes en el país. Mientras tanto, en el país ibérico se podrá disfrutar desde TV3 La 1, RTVE Play y Movistar+.

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