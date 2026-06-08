Renzo Garcés después de su gran rendimiento en Alianza Lima y la Selección Peruana. Estaría sonando como fichaje, del Gremio de Porto Alegre.

El gran nivel de Renzo Garcés en la Liga 1 y su constante presencia en la Selección Peruana han empezado a captar la atención de los medios internacionales. El defensor de Alianza Lima se encuentra en el centro de los rumores tras revelarse informaciones que lo vinculan con un importante club del extranjero.

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Aquí te presentamos todos los detalles sobre esta vinculación y el gran presente que respalda al zaguero nacional.

Un gol con la Selección Peruana ratifica su buen momento

El rumor de su llegada al fútbol brasileño no es casualidad, sino el reflejo directo de sus destacadas actuaciones recientes. El defensor de 29 años viene de anotar un gol con la Selección Peruana ante Haití, un hecho clave que confirma el gran momento deportivo que atraviesa en su carrera.

Su consolidación en la zaga blanquiazul y su aporte con el equipo nacional justifican por qué su gran nivel es tomado como medida para especular con su futuro lejos de la Liga 1. Este buen presente sirve como una excelente noticia para que el futbolista se motive y siga creciendo en su faceta como deportista profesional.

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La postura de Grêmio ante el revuelo periodístico

Ante el gran momento de Garcés, el periodista Fábio Vargas reveló en su cuenta de Twitter que la prensa peruana informó sobre una presunta consulta de Grêmio de Porto Alegre por las condiciones del jugador. No obstante, el propio comunicador aclaró en su mensaje que el club gaúcho desmintió de manera inmediata cualquier tipo de acercamiento oficial.

“¿¡Defensa peruano en la mira!? La prensa de Perú informó que el Grêmio habría hecho una consulta por Renzo Garcés, defensa de 29 años del Alianza Lima. A pesar del revuelo, el Grêmio niega cualquier tipo de interés en el defensor peruano”, precisó Vargas.

Renzo Garcés visto en el mercado internacional. (Foto: X).

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A pesar de la rápida negativa de la directiva brasileña, este tipo de informaciones confirman que el rendimiento del zaguero de Alianza Lima da que hablar de forma positiva, lo que sin duda impulsará al futbolista a mantener su crecimiento profesional.

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