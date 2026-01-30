La reacción de Alan Cantero cuando un periodista le menciona el caso de abuso contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Alianza Lima consiguió un triunfazo ante Sport Huancayo en el debut del Torneo Apertura 2026. Si tenemos que hablar de una de las grandes figuras del partido, sin duda el nombre de Alan Cantero se lleva todos los aplausos gracias al golazo anotado en la última jugada. Además de dar detalles sobre este buen debut del equipo, el atacante se refirió al más reciente terremoto que vivió la institución.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así es. El caso de denuncia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña es una tema que todavía se mantiene en investigación por parte de la justicia y a la vez no es tan sencillo dar una opinión al respecto cuando se trata de algo tan delicado. A raíz de ello es que Alan Cantero tuvo una llamativa respuesta cuando fue consultado de ello en el Estadio IPD Huancayo.

“Eso no importa, no le damos bola. Sabemos que la gente está con nosotros y nosotros estamos todos juntos. Todos estamos por el mismo objetivo que es lo mejor para Alianza Lima“; fue la contundente respuesta de Alan Cantero frente a la consulta de un periodista que hizo énfasis en que el equipo ya habría dejado atrás el enorme problema que vivieron durante los últimos días.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo va el proceso de investigación por la denuncia de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña?

Durante las últimas horas se pudo tener la palabra del abogado de la denunciante en una entrevista con ‘Radio Exitosa‘. Luis Deuteris, defensor legal de la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, detalló algunas de las nuevas revelaciones a las que habría tenido acceso de acuerdo a cómo se habría dado la grave situación que pasó en Montevideo.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan la posible condena que sufrirían Zambrano, Trauco y Peña si son hallados culpables por abuso sexual

“Estoy absolutamente convencido de que no existe mujer que pude consentir un acto tan brutal. Está lastimada, médicamente está lastimada, no quiero entrar en detalles por obvias razones de pudor y respeto a la intimidad de mi representada y esas lastimaduras se constataron totalmente. Me costó muchísimo porque ella se quebraba en el llanto. Tuve que apelar a la presencia del papá”; reveló el abogado de la mujer denunciante en contra de los jugadores de Alianza Lima.

Lo que se le viene a Alianza Lima tras derrotar 2-1 a Sport Huancayo

Luego de la victoria del día de hoy ante Sport Huancayo en condición de visita en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, ahora Alianza Lima deberá cambiar el chip para ponerse en modo Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede deberán viajar a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo el próximo miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas por la Fase 1 del torneo continental, siendo este uno de los principales objetivos del club en este inicio de temporada.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES