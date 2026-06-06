La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal generó todo tipo de reacciones en Alianza Lima: de las malas y de las buenas.

El fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal sigue generando repercusiones en el fútbol peruano. Si bien el delantero de 42 años llega al cuadro celeste para disputar el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana, la noticia provocó una ola de comentarios entre los hinchas de Alianza Lima.

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La sorpresa radica en la identificación que Barcos construyó con Alianza Lima durante los últimos años. El atacante no solo fue una de las figuras más importantes del club blanquiazul, sino que también llegó a declarar públicamente que, dentro de la Liga 1, únicamente jugaría por el equipo de La Victoria.

Además, el experimentado delantero posee un tatuaje relacionado con Alianza Lima, detalle que fortaleció aún más el vínculo emocional con la hinchada íntima. Por ello, su decisión de continuar su carrera en Sporting Cristal tomó por sorpresa a muchos seguidores blanquiazules.

Tras su salida de FC Cajamarca, Barcos encontró en el cuadro rimense la oportunidad de mantenerse compitiendo al más alto nivel. Sin embargo, la noticia abrió un intenso debate en redes sociales sobre el legado que deja en Alianza Lima y si su paso a otro grande del fútbol peruano modifica la percepción de los aficionados.

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Hernán Barcos firmó por Sporting Cristal a pesar de su pasado en Alianza Lima. (Foto: Sporting Cristal)

Hinchas de Alianza Lima se dividieron por la decisión de Barcos

Las reacciones en redes sociales fueron variadas. Un sector de los aficionados mostró comprensión: “Me alegro como aliancista que este jugador juegue en un equipo grande”, fue uno de los comentarios que más se compartió entre quienes consideran que Barcos tiene derecho a continuar su carrera donde encuentre una oportunidad deportiva.

No obstante, también aparecieron opiniones mucho más críticas. “Mercenario, solo le mueve el dinero. Borrado totalmente de los ídolos del equipo más grande del Perú”, escribió un hincha molesto por la decisión del atacante. Lo cierto es que la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal ha dividido a la afición blanquiazul y promete seguir siendo uno de los temas más comentados del mercado de pases peruano.

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Así reaccionaron los hinchas de Alianza Lima al fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal. (Foto: X)

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Hernán Barcos en total disputó 189 partidos con Alianza Lima, marcó 77 goles y brindó 29 asistencias.

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Datos claves

Hernán Barcos fichó por Sporting Cristal para disputar el Torneo Clausura 2026.

El delantero de 42 años llega al cuadro celeste tras salir de FC Cajamarca.

La hinchada de Alianza Lima se dividió en redes sociales por su fichaje.