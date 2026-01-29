Esteban Pavez habló como refuerzo de Alianza Lima apenas pudo llegar al Perú: “Pablo Guede es…”

El volante chileno Esteban Pavez aterrizó en suelo peruano para sellar su vínculo con Alianza Lima, convirtiéndose en uno de los fichajes más mediáticos del mercado. A su salida del aeropuerto, el mediocampista mostró su entusiasmo por vestir la camiseta blanquiazul tras cerrar una etapa histórica en Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede es así según Esteban Pavez

Pavez no dudó en resaltar la presencia de Pablo Guede como el factor determinante para su llegada a La Victoria. El jugador fue contundente al declarar que el actual estratega íntimo es el mejor entrenador que lo ha dirigido en su trayectoria profesional.

Las expectativas del internacional chileno son altas, asegurando que llega a un plantel con jerarquía y un cuerpo técnico de primer nivel. Su objetivo principal será aportar la experiencia necesaria para que el “equipo del pueblo” recupere el protagonismo absoluto en el torneo local.

Publicidad

Publicidad

Un detalle que llamó la atención de la prensa fue la comparación que hizo el volante sobre la localía en Matute. Según Pavez, el ambiente que se vive en el Estadio Alejandro Villanueva es sumamente similar a la presión y pasión que experimentó en Santiago de Chile.

Esteban Pavez también fue convocado a la Selección Chilena. (Foto: X).

El futbolista llega con la misión de ser el eje del mediocampo, aportando ese equilibrio defensivo que Guede suele priorizar en sus esquemas tácticos. Su conocimiento previo de la metodología del técnico argentino le otorga una ventaja competitiva frente a otros refuerzos de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Bajo esa premisa bastante directa, el ex capitán del “Cacique” se mostró ansioso por iniciar los entrenamientos y conocer a sus nuevos compañeros en las instalaciones del club. La hinchada aliancista espera que su debut se produzca lo antes posible para fortalecer la columna vertebral del once titular.

ver también “Un jugador de jerarquía”: Ricardo Gareca le da una mano a Alianza Lima y elogia a Esteban Pavez

¿Cuándo trabajaron juntos Pablo Guede y Esteban Pavez?

Entre 2016 y 2018, Pavez y Pablo Guede coincidieron en Colo Colo, logrando ganar la Copa Chile y la Supercopa de Chile. El volante se incorpora con buen ritmo, ya que fue capitán y titular indiscutible en la liga chilena durante la última temporada.

¿Cuál es la experiencia previa de Esteban Pavez?

Esteban Pavez, gracias a su vasta experiencia en la Copa Libertadores, se presenta como un elemento crucial para las ambiciones internacionales de Alianza Lima en 2026. Competirá por un lugar en el mediocampo con jugadores destacados como Gianfranco Chávez, Jesús Castillo y Pedro Aquino, además de los mediocampistas nacionales que el técnico Guede está afianzando en el equipo.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez era capitán del Colo Colo. (Foto: X).

DATOS CLAVES