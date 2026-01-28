“Un jugador de jerarquía”: Ricardo Gareca le da una mano a Alianza Lima y elogia a Esteban Pavez

Tras el escándalo que vivió Alianza Lima durante los últimos días respecto a la denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ahora la directiva junto al comando técnico se alistan para cerrar al último refuerzo extranjero. Se trata de Esteban Pavez, volante chileno de quien incluso recientemente habló el mismísimo Ricardo Gareca.

El exentrenador de la Selección Peruana y de la Selección Chilena fue consultado sobre el inminente arribo de Esteban Pavez a Alianza Lima para esta temporada 2026. Sabiendo de sus conocimientos y de que además lo pudo dirigir en ‘La Roja’ durante el inicio de su proceso, el estratega argentino se rindió en elogios hacia el futbolista y se puede decir que le dio una mano a todo Matute.

“Esteban Pavez es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional. Tiene una carrera importante. Es un jugador de jerarquía, el juego de él se basa en la contención, en el liderazgo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Así que es un buen refuerzo para Alianza por el profesionalismo de Pavez y por la experiencia que tiene”; reveló Ricardo Gareca en ‘Nada Que No Sepa‘.

Esteban Pavez ya tiene fecha de llegada a Perú para unirse a Alianza Lima

De acuerdo a una reciente información compartida por el periodista deportivo Gerson Cuba, hemos podido conocer que Esteban Pavez pudo quedar totalmente desvinculado de Colo Colo durante las últimas horas y ahora tiene todo listo para ser nuevo jugador de Alianza Lima. Recordemos que el volante conoce muy bien a Pablo Guede al haber coincidido años atrás en Chile y México.

“Colo Colo aprobó la rescisión de Esteban Pavez y será jugador de Alianza Lima. El chileno llega a la medianoche del jueves para pasar exámenes médicos y presentación”; fue la información compartida por el comunicador mencionado y con lo cual podemos entender que el acuerdo está totalmente cerrado entre el volante y la institución blanquiazul, así que solo resta esperar por su aterrizaje.

Los equipos en donde jugó Esteban Pavez a lo largo de su carrera deportiva

Esteban Pavez, volante chileno de 35 años y que en las próximas horas llegará a la capital peruana para ser refuerzo de Alianza Lima, ha jugado en distintos equipos a nivel internacional, tales como: Club Tijuana, Colo-Colo, Al-Nassr, Athletico Paranaense, Unión Temuco, San Marcos y Rangers. Es así que el futbolista jugará por primera vez en el fútbol peruano, por lo que de todas formas en Matute esperan que lo pueda hacer de la mejor manera.

