Esto le dijo Luis Advíncula a Pablo Guede en medio de la polémica por interés de San Lorenzo

Pablo Guede vivió días intensos luego de que fuera vinculado como principal candidato para asumir como entrenador de San Lorenzo, aunque finalmente se confirmó su continuidad en Alianza Lima.

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En medio de este polémico escenario, Luis Advíncula sorprendió a los hinchas al dejarle un inesperado mensaje al estratega argentino luego de los entrenamientos.

El mensaje de Luis Advíncula a Pablo Guede

Durante el programa ‘Desvelados’ se difundieron imágenes inéditas de la salida de los jugadores de Alianza Lima de los entrenamientos en Matute, donde Luis Advíncula llamó la atención al pronunciarse sobre la posible salida de Pablo Guede a San Lorenzo.

Resulta que el lateral peruano se animó a bromear con el DT cuando este tuvo dificultades para salir del estacionamiento. Fiel a su estilo, el ‘Rayo’ le dijo a Guede que igual se iría del club, por lo que no habría problema si chocaba con otros autos, provocando las risas de sus compañeros.

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“Choca nomás, si igual te vas a ir. Choca nomás“, fueron las palabras que el futbolista nacional expresó hacia el técnico, dejando un momento inédito a la salida de Matute.

La broma de Luis Advíncula a Pablo Guede en el entrenamiento de ayer: "CHOCA NOMÁS SI IGUAL YA TE VAS A IR, CHOCA NOMÁS". El informe para @desveladospe. Y las imágenes grabadas por Juan Carlos Calderón. pic.twitter.com/HCXGhJzIu7 — Joseph Fajardo (@josephfajardo03) March 20, 2026

Estas imágenes reflejan la cercana relación que el entrenador ha construido con su plantel, con la confianza suficiente para bromear incluso en situaciones de tensión.

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Pablo Guede se queda en Alianza Lima

Para tranquilidad de los hinchas ‘blanquiazules’, en las últimas horas se confirmó que Pablo Guede continuará al mando de Alianza Lima. Según informó el periodista Germán García Grova, el técnico decidió quedarse en Matute para luchar por el título de la Liga 1 2026.

DATOS CLAVES

Luis Advíncula bromeó con el técnico Pablo Guede sobre su posible salida al club argentino.

El periodista Germán García Grova confirmó que el estratega continuará en Alianza Lima este 2026.

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