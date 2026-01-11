¿Federico Girotti incómodo por culpa de Paolo Guerrero?: la declaración que está sorprendiendo a todos

El debut de Federico Girotti con Alianza Lima en el amistoso contra Independiente generó una mezcla de expectativas y decepción. La afición, que ansiaba ver al “Tanque” como el referente de área, se topó con una disposición táctica de Pablo Guede que no pareció satisfacer al delantero argentino.

La incomodidad de Federico Girotti tras perder

Tras el partido de inicio de 2026, Girotti expresó abiertamente su incomodidad con la posición asignada. El atacante, cuyo perfil es el de un definidor de área, se vio obligado a jugar en una zona de extremo por derecha, lo que, según él, neutralizó su poder físico y capacidad de finalización ante el conjunto de Avellaneda.

Federico Girotti en su presentación con Alianza Lima. (Foto: X).

La polémica se intensificó con sus declaraciones, donde reveló que su función principal fue recorrer la banda en tareas de desgaste defensivo. Cubriendo las subidas del lateral rival, y quedando así muy lejos del arco defendido por Rodrigo Rey.

“Me tocó hacer todo el retroceso, terminé jugando casi de extremo”, comentó el ex Talleres con un dejo de resignación. Esta frase subraya una clara discrepancia táctica, pues el jugador enfatizó que su naturaleza es la de un goleador nato, no la de un volante enfocado en el ida y vuelta.

Todo apunta a que la presencia de Paolo Guerrero en el once inicial es la causa de este ajuste. Al intentar alinear a ambos delanteros, el entrenador priorizó la jerarquía del “Depredador” como único centrodelantero, relegando la potencia de Girotti en el área, una decisión que ya es objeto de debate entre los analistas deportivos.

Este arranque de temporada pone en el foco la gestión de Guede en Alianza Lima. Con la Copa Libertadores próxima, el cuerpo técnico debe definir si mantendrá a su flamante refuerzo en una función defensiva o si reajustará el esquema para permitir que Girotti recupere el rol de “9” peligroso que se esperaba desde su llegada a Perú.

Federico Girotti con la camiseta de Talleres de Córdoba. (Foto: X).

¿Cuánto costó Federico Girotti en Alianza Lima?

Alianza Lima habría desembolsado cerca de 1.5 millones de dólares, por una parte, de sus derechos como futbolista profesional. Esta significativa inversión incrementa la presión sobre el entrenador para que el jugador sea alineado en su posición principal y no simplemente en un rol secundario.

¿Quiénes serán los delanteros de Alianza Lima?

Alianza Lima está a días de afrontar cuadrangulares amistosos como preparación para el inicio de la Liga 1. No obstante, si el técnico Guede mantiene a Girotti jugando por la banda en los próximos encuentros, se anticipa un aumento en la presión por parte de la prensa local. El motivo es que la afición blanquiazul desea fervientemente ver a la dupla ofensiva Girotti-Guerrero actuando junta dentro del área, en lugar de en posiciones desfasadas.

DATOS CLAVES