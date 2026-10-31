Edinson Cavani interesa en LDU y podría ser compañero de Jesús Pretell

Una reciente información desde Ecuador revela que Edinson Cavani está en la mira de la directiva de LDU, así que algunos detalles más lo acercarían a nuestro compatriota Jesús Pretell.

Jesús Pretell es uno de los futbolistas peruanos con más ritmo en el extranjero y durante las últimas horas está siendo noticia en el ámbito local. Resulta que el volante tendría la posibilidad de compartir vestuario con un verdadero histórico del continente sudamericano, tal y como es Edinson Cavani, quien luego de su paso por Boca Juniors suena con fuerza para llegar a LDU.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Distintos medios en Ecuador revelan que el experimentado delantero uruguayo de 39 años se encuentra en la mira de la directiva de LDU pensando en la próxima temporada. A pesar de no haber tenido mucha actividad en este año por una complicada dolencia lumbar, Edinson Cavani sigue siendo un jugador muy interesante en el mercado y ahora podría ser compañero de Jesús Pretell.

“Hay un jugador de Liga que se le termina contrato en diciembre que es Deyverson y no va a haber renovaciones, pero sí van a comenzar a buscar delanteros y sí puede estar enrutado Edinson Cavani. Van a hablar con su representante y con la gente que lo rodea. Todo lo que tiene que ver con el mercado de pases lo van a aprovechar este mes”; informó la periodista ecuatoriana María José Flores en ‘DSports‘.

Publicidad

¿EDISON CAVANI A LIGA DE QUITO? 😳🇺🇾



🎙️ Tras la posible salida de Deyverson, @majofloresm mencionó la posibilidad de que el delantero uruguayo llegue al equipo Albo en el próximo mercado de pases.#DFSHAEc pic.twitter.com/jsIifW1nZd — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) October 31, 2026

Los números y relevancia de Jesús Pretell con camiseta de LDU

Jesús Pretell se ha convertido en uno de los jugadores más importante de LDU. Desde que llegó al club a inicios de la temporada 2026 viene ganándose un nombre de relevancia en el equipo, a tal punto de que no se discute de que pueda permanecer en el equipo. Con el arribo de Gustavo Álvarez a la dirección técnica, la continuidad del peruano fue en ascenso y hoy es protagonista.

Dicho esto, Jesús Pretell ha jugado hasta el momento un total de 44 partidos con camiseta de LDU contabilizando la LigaPro Serie A, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Anotó 2 goles y dio 2 asistencias sumando 3265 minutos de competencia en lo que va de este año. En conclusión, el mediocampista nacional poco a poco se va ganando a pulso la oportunidad de mantenerse en el club.

Publicidad

DATOS CLAVES