Figura de Inter Miami se rinde en elogios hacia Alianza Lima en la previa de ‘La Noche Blanquiazul 2026’

Ahora mismo Alianza Lima permanece en Uruguay para disputar su último partido frente Colo Colo en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. Luego, continuarán con sus sesiones de entrenamiento en Lima y quedarán listos para ‘La Noche Blanquiazul 2026‘, celebración que tendrá como plato principal un amistoso internacional frente al Inter Miami de Lionel Messi.

Fuente: Inter Miami.

Frente a este panorama es que una de las figuras del Inter Miami se animó a hablar del partido que jugará ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En esta ocasión, fue David Ayala quien tomó la palabra y reveló que tienen bien estudiado al equipo peruano. Además, no dudó en resaltar los buenos jugadores que hay en el plantel y de que será un duelo de alto nivel.

“Alianza Lima es un gran equipo. Creo que ha llegado Luis Advíncula desde Boca Juniors y está Paolo Guerrero que es un gran jugador. Creo que será un partido complicado y tengo mucha expectativa por ir a Perú, país en el que ya estuve para jugar un Sudamericano. Puedo decir que es un país lindo y que vamos a ir con muchas ganas”; comentó David Ayala en charla con medios internacionales.

Las figuras de Inter Miami que llegarán a Perú para enfrentar a Alianza Lima

Además de la enorme figura de Lionel Messi y del mencionado David Ayala, volante argentino que recientemente firmó por Inter Miami para la temporada 2026, el equipo norteamericano llegará a la capital peruana para enfrentar a Alianza Lima con sus mejores jugadores. Es así que ‘La Noche Blanquiazul 2026‘ será una fiesta total y en donde las entradas están por agotarse.

Nombres como los de Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Tadeo Allende y Javier Mascherano (entrenador de Inter Miami) dirán presente en el barrio de La Victoria en uno de lo eventos deportivos más importantes en este inicio del año. De esta manera, el éxito está asegurado y ahora son los hinchas blanquiazules quieren esperan un triunfo de por medio para marcar un precedente en el país.

Fuente: Inter Miami.

Día y hora del duelo Alianza Lima vs. Inter Miami por ‘La Noche Blanquiazul 2026’

El duelo entre Alianza Lima vs. Inter Miami en el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026‘ está programado para el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 horas en en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Obviamente, la presentación oficial del plantel íntimo se realizará minutos antes y se espera un mar de gente para que acompañen al equipo que durante esta temporada será liderado técnicamente por el argentino Pablo Guede.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES