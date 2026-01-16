“Creo que Luis Advíncula va a jerarquizar el fútbol peruano, fue muy importante en Boca”

Carlos Navarro Montoya, recordado guardameta de Boca Juniors, se refirió al fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima y, en diálogo con el diario ‘El Diez’, evaluó la influencia que este refuerzo podría tener en el desarrollo y crecimiento de la Liga 1.

‘Lucho’ formó parte del club ‘xeneize’ durante aproximadamente cinco temporadas, pero como todo ciclo, el suyo llegó a su fin en 2026. Pese a ello, y fiel a su jerarquía como jugador de Selección Peruana, logró destacar y dejar huella en su etapa en Argentina.

Por esa razón, no resultó extraño que el cuadro ‘íntimo’ apostara por su incorporación, ni tampoco que ‘El Mono’, ganador de múltiples títulos con Boca, dejara una opinión contundente sobre Advíncula. “Yo creo que Luis va a jerarquizar el fútbol peruano. Siempre es bueno que regresen a la competencia local los grandes futbolistas”, expresó

Luis Advíncula hace trabajos especiales en Alianza Lima pedido por Pablo Guede.

‘El Mono’ llenó de elogios a Luis Advíncula

El lateral de 35 años dejó muy buenas sensaciones durante su etapa en Boca Juniors. Por ello, aunque su retorno al Perú responde principalmente a razones personales, Navarro Montoya sostiene que cuenta con la calidad necesaria para ser determinante en el torneo local.

“Luis ha tenido una trayectoria realmente excepcional, fue muy importante en Boca, y su regreso, que tengo entendido que es por temas familiares, creo que tiene que ser aprovechado por el fútbol peruano. Es un jugador de jerarquía y puede aportar mucho”, agregó.

¿Qué dijo Luis Advíncula sobre jugar en Alianza Lima?

Hace algunos días, Luis Advíncula manifestó su entusiasmo por debutar en ‘La Caldera’, al mismo tiempo que la afición lo respalda con su aliento desde las gradas.

“Yo creo que a cualquier jugador le ilusiona jugar aquí en Matute. Creo que es muy lindo que el comando sur, como te repito, esté detrás de uno. Creo que es una gran motivación. Dios quiera que todo salga muy bien”, señaló en diálogo con Alianza Lima TV.

