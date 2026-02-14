Cristiano Ronaldo terminó con su huelga en Arabia Saudita y retornó al gol. Anotó un nuevo tanto en el 2-0 de Al Nassr ante Al Fateh por la jornada 22 de la Saudi Pro League 2025-26. Así, llegó a su anotación número 962 de su carrera y se acerca a los 1.000. Así, la lucha por ser el máximo goleador de la historia lo tiene como claro líder frente a Lionel Messi.

Tras no jugar ante Al Riyadh y Al Ittihad debido a sus diferencias con el Fondo de Inversión Pública (PIF), terminó con la huelga luego de que se les pagó las deudas correspondientes a los empleados de Al Nassr y tras la recuperación de los poderes de los dirigentes Joao Semedo y Simão Coutinho en dicha institución. Tras esto, su primer partido fue ante Al Fateh este sábado 14 de febrero.

Y el regreso no pudo ser mejor. Al minuto 18 del primer tiempo, tras un centro de Sadio Mané, empujó el balón a gol para el 1-0 parcial de Al Nassr ante Al Fateh. El conjunto dirigido por Jorge Jesús ganó por 2-0, ya que Ayman Yahya aumentó la ventaja al minuto 78 de juego.

Con este resultado, el conjunto azul y amarillo de Riad se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26 con 52 puntos y quedó a uno del líder Al Hilal (53). En tanto, CR7 sigue sumando goles para acercarse a su gran objetivo: los 1.000.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene 962 goles convertidos a lo largo de su carrera, que lo sitúan como máximo goleador histórico en actividad. Su camino hasta los 1.000 goles todavía tiene mucho por delante, ya que no sólo tendrá varios partidos con Al Nassr, sino también con la Selección de Portugal, sobre todo, en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Así se resumen los 962 goles que tiene CR7 en su carrera:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 117 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi?

Lionel Messi no compite oficialmente desde principios de diciembre cuando ganó el título de la MLS Cup 2025 con Inter Miami. Desde ese entonces, su cantidad de goles quedó en 896. Retomó su actividad oficial hace algunas semanas con amistosos ante Alianza Lima y Barcelona SC. Sin embargo, una lesión muscular impidió que pueda jugar ante Independiente del Valle, aunque el partido se disputaría recién para el 26 de febrero.

Así se resumen los 896 goles de Messi en su carrera:

FC Barcelona: 672 goles

Inter Miami: 77 goles

PSG: 32 goles

Selección Argentina: 115 goles

La polémica de Cristiano Ronaldo por 6 goles no oficiales

Si bien Cristiano Ronaldo llegó a 960 goles, hay 6 de ellos que no serían reconocidos por la FIFA. ¿Por qué? Tiene que ver con un torneo que CR7 disputó con Al Nassr, donde salió campeón, pero no se trata de uno que sea oficial para el máximo organismo del fútbol mundial.

En el primer año de CR7 en Al Nassr, ganó la Copa de Campeones Árabe 2023, ganándole la final a Al Hilal por 2-1 con doblete del portugués. En ese torneo, el ‘Bicho’ fue el máximo goleador con 6 anotaciones.

Sin embargo, a pesar de levantar esta copa, para FIFA, Cristiano Ronaldo no tiene títulos oficiales con Al Nassr. Y, además, esos 6 goles tampoco contarían como oficiales. Por lo cual, se puede decir que tiene en total 954. El debate se volverá fuerte cuando se acerque cada vez más a los 1.000 goles.

